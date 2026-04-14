自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

這天開搶！滅火器小巨蛋首場秒殺「驕傲一輩子」 宣布加場了

滅火器將在小巨蛋連唱兩場。（火氣音樂提供）滅火器將在小巨蛋連唱兩場。（火氣音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 金曲樂團滅火器即將在 7/18 舉辦成團 26 年以來首次的台北小巨蛋演唱會，門票在 4/11 中午開賣即秒殺，讓許多搶不到票的歌迷紛紛敲碗加場。滅火器也在 4/13 晚間正式宣布加開 7/19 場次，加場消息一出，也讓歌迷紛紛留言「終於等到了」、「這次一定要搶到！」

滅火器小巨蛋門票秒殺加場登場。（火氣音樂提供）滅火器小巨蛋門票秒殺加場登場。（火氣音樂提供）

自 4/1 公布首場售票資訊到 4/11 正式開賣，滅火器每日都在社群上發布來自各方好友的開賣倒數影片，包含：林智勝、台灣通勤第一品牌、Marz23、someshiit 山姆、《都市開基祖》工地F4、吳念真、樂天女孩、山東、怕胖團、玖壹壹、淺堤主唱依玲，展現出滅火器在圈內的好人緣。滅火器巧妙運用好友名字和倒數開賣天數的諧音，成功吸引粉絲轉發與討論隔日的倒數人選，也讓粉絲直呼「好期待明天會是誰來倒數」、「不要再宣傳了，我搶不到票怎麼辦！」

滅火器小巨蛋門票秒殺加場登場。（火氣音樂提供）滅火器小巨蛋門票秒殺加場登場。（火氣音樂提供）

7/18 門票開賣當天，吸引逾萬人同時上線搶票，票券一分鐘內售罄，滅火器更在完售後發文感性表示「謝謝，真的很謝謝大家！不論你是從哪首歌、哪張專輯、哪場演出認識滅火器，我們很榮幸可以擁有這樣的緣分。更榮幸的是，因為有大家的支持，讓這場期待已久的冒險，一開頭就有滿滿的能量。滅火器的第一場小巨蛋以秒殺之姿完售，絕對是值得感恩和驕傲一輩子的事。這個里程碑我們走了26年，謝謝你跟我們一起走到這裡。7/18、19 讓渺小的我們，一起創造偉大的一天！」

「ON FIRE DAY 2026 滅火器台北小巨蛋演唱會」7/19 加場票券將於 4 月 17 日 中午12 點在 KKTIX 售票系統、全家便利商店 FamiPort 全面開賣。更多滅火器演唱會資訊，可鎖定滅火器 Fire EX. Facebook 粉絲專頁（https://www.facebook.com/FireEX）或 Instagram 帳號（@fireex_official）。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中