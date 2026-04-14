這天開搶！滅火器小巨蛋首場秒殺「驕傲一輩子」 宣布加場了

滅火器將在小巨蛋連唱兩場。（火氣音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 金曲樂團滅火器即將在 7/18 舉辦成團 26 年以來首次的台北小巨蛋演唱會，門票在 4/11 中午開賣即秒殺，讓許多搶不到票的歌迷紛紛敲碗加場。滅火器也在 4/13 晚間正式宣布加開 7/19 場次，加場消息一出，也讓歌迷紛紛留言「終於等到了」、「這次一定要搶到！」

滅火器小巨蛋門票秒殺加場登場。（火氣音樂提供）

自 4/1 公布首場售票資訊到 4/11 正式開賣，滅火器每日都在社群上發布來自各方好友的開賣倒數影片，包含：林智勝、台灣通勤第一品牌、Marz23、someshiit 山姆、《都市開基祖》工地F4、吳念真、樂天女孩、山東、怕胖團、玖壹壹、淺堤主唱依玲，展現出滅火器在圈內的好人緣。滅火器巧妙運用好友名字和倒數開賣天數的諧音，成功吸引粉絲轉發與討論隔日的倒數人選，也讓粉絲直呼「好期待明天會是誰來倒數」、「不要再宣傳了，我搶不到票怎麼辦！」

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滅火器小巨蛋門票秒殺加場登場。（火氣音樂提供）

7/18 門票開賣當天，吸引逾萬人同時上線搶票，票券一分鐘內售罄，滅火器更在完售後發文感性表示「謝謝，真的很謝謝大家！不論你是從哪首歌、哪張專輯、哪場演出認識滅火器，我們很榮幸可以擁有這樣的緣分。更榮幸的是，因為有大家的支持，讓這場期待已久的冒險，一開頭就有滿滿的能量。滅火器的第一場小巨蛋以秒殺之姿完售，絕對是值得感恩和驕傲一輩子的事。這個里程碑我們走了26年，謝謝你跟我們一起走到這裡。7/18、19 讓渺小的我們，一起創造偉大的一天！」

「ON FIRE DAY 2026 滅火器台北小巨蛋演唱會」7/19 加場票券將於 4 月 17 日 中午12 點在 KKTIX 售票系統、全家便利商店 FamiPort 全面開賣。更多滅火器演唱會資訊，可鎖定滅火器 Fire EX. Facebook 粉絲專頁（https://www.facebook.com/FireEX）或 Instagram 帳號（@fireex_official）。

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