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白沙屯媽祖起駕！白冰冰「越拜越旺」鬆口曝神蹟：媽祖婆在幫我

〔記者林欣穎／台北報導〕白沙屯拱天宮媽祖13日凌晨起駕，掀起熱潮，白冰冰從去年參拜白沙屯媽祖後，就與媽祖特別有緣，今年從農曆年後接到不少媽祖廟的活動邀約，讓她感恩地說：「我感受到滿滿的神氣，一定是媽祖婆在幫我。」

白冰冰到知名的財神廟武德宮求好運。（長興影視提供）白冰冰到知名的財神廟武德宮求好運。（長興影視提供）

白冰冰前些日子為了去北港「朝天宮」參與廟會活動，今在自製的YouTube節目《誠懇逗陣》中與大家分享當天精彩內容，不但在晚會上壓軸演出，「冰冰之友會」還出動了6台遊覽車從南北各地前往朝天宮應援打氣，成為當晚最大亮點。

晚會開始前，白冰冰還親自帶團，帶著「冰冰之友會」的粉絲前往當地知名的財神廟「武德宮」參拜，更讓白冰冰開心是在大殿的兩根大圓柱上，竟然看到好友「蔡孟庭」的名字，她說：「我看了心生歡喜，有能力又肯奉獻的人，真棒。」

隨後，白冰冰與一同前往的苗栗前縣長徐耀昌及夫人蔡麗卿、張錦貴教授賢伉儷等人來到北港朝天宮，受到朝天宮董事長蔡咏鍀的熱烈歡迎，並為大家舉行團拜及致贈平安香火。在晚會上當白冰冰演唱《迎媽祖》這首歌時，還邀請知名舞蹈家曹金鈴、蔡麗卿等人上台一起上台扛神轎同歡。

白冰冰馬年到北港朝天宮拜拜。（長興影視提供）白冰冰馬年到北港朝天宮拜拜。（長興影視提供）

白冰冰自製自演描寫玄天上帝故事的《天知道》一直苦無播出平台，去年在她前往白沙屯媽祖廟拜拜後，一回到家就接到三立長官電話，確定花落三立，當時她心想「這是媽祖婆和玄天上帝達成協議，一定要去還願。」還未去還願就接到世界閩南語金曲盛典的合作邀約，子弟兵陳思瑋還勇奪世界冠軍，忙完後她趕快去還願，就連白沙屯的年度拜斗活動，都讓白冰冰順利擲筊獲得斗首資格，讓白冰冰充滿感謝，說：「一切都往好的方向前進，我再笨再傻，都知道是媽祖婆在幫我。」

除了白沙屯、朝天宮，白冰冰接下來有一連串的參拜媽祖行程，過幾天將赴新港奉天宮參與活動，5月12日則是前往台中永興宮，苗栗的永貞宮也邀請白冰冰為媽祖娘娘換聖袍，讓她開心地說：「去年開始跟媽祖結了深深的緣分，而且真的是越拜越興旺。」

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