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娛樂 音樂

悲慟！小江蕙痛失雙親 悲傷過度失聲內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語唱將陳思安素有「小江蕙」之稱，相隔一年半推出全新專輯《雷陣雨》。歷經人生至暗時刻，她走出喪親之痛，將傷痕化為力量，唱出屬於自己的雨後陽光。

陳思安過去因在選秀節目《超級模王大道》模仿江蕙一戰成名，歌聲深植人心。這次帶著新作重返樂壇，對她而言，《雷陣雨》不僅是一張音樂成績單，更是走過人生低谷後，最赤裸真摯的心靈告白。

陳思安走出喪親低谷，以《雷陣雨》唱出雨後陽光。（豪記提供）陳思安走出喪親低谷，以《雷陣雨》唱出雨後陽光。（豪記提供）

過去4年間，她接連經歷父母離世的重大打擊，從崩潰、沉澱到覺醒，最終學會活在當下、珍惜眼前。專輯同名主打《雷陣雨》同時也是三立戲劇《戲說台灣》片尾曲，旋律朗朗上口、極具傳唱度，也精準唱出她「體悟無常、珍惜當下」的人生境界。

歌詞中一句「心破空安怎補」直擊人心，成為整首歌的靈魂。陳思安坦言，每當想起高齡81歲、於大年初二辭世的母親，仍數度淚崩。她將對雙親的思念化為祝福，透過歌聲傳達「即使雷陣雨令人狼狽，雨過天晴後的彩虹，才是生命最珍貴的禮物。」

她回憶母親離世前幾天仍神智清醒，甚至坦然表示此生無憾，讓她既心痛又感動。而在整理遺物時，總會聞到熟悉氣味，情緒潰堤、大哭不止。

談及這段經歷，陳思安感嘆：「4年痛失雙親，就像一場突如其來的雷陣雨，人生被徹底洗牌。」她形容，那是一片瞬間壓頂的黑雲，讓人無處可躲，「當下真的覺得世界崩塌了。」她也坦言，過去與父母之間存在距離，但在他們離開後，孤獨感卻排山倒海而來。

那段時間，她甚至一度無法開口唱歌，只要旋律響起便淚流不止。這段「失聲期」讓她重新審視生命，也成為新專輯的重要養分。

台語唱將陳思安素有「小江蕙」之稱。（豪記提供）台語唱將陳思安素有「小江蕙」之稱。（豪記提供）

為了完成作品，她在母親告別式後第3天便投入MV拍攝。她透露，前一晚仍因思念落淚，導致拍攝時雙眼紅腫，導演關心時她只能強忍情緒。MV選在宮廟取景，開拍前她雙手合十向父母報告，當下細雨漸歇、全身泛起雞皮疙瘩，「我知道他們在我身邊」，讓她瞬間釋懷不少。

提到父親良山兄於2022年辭世，加上今年母親離開，兩座人生依靠相繼遠去。她回憶在嚴父虎媽的教育下長大，始終不敢親近，但在整理遺物的過程中，慢慢拼湊出遲來的親情溫度。

她提到當年隱瞞父母參加歌唱比賽，堅持踏入歌壇，曾遭父親反對。父親甚至常以「三流歌手」形容她，直到某次節目上，她鼓起勇氣當面詢問，父親才坦言：「如果不這樣激妳，怎會有今天的妳。」那一刻，她終於理解父愛，也放下多年心結。

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