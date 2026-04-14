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娛樂 最新消息

曾志偉73歲生日宴太狂！ 邱淑貞、溫碧霞、葉子楣一同現身

曾志偉（左）與葉子楣合照。（翻攝汪曼玲臉書）曾志偉（左）與葉子楣合照。（翻攝汪曼玲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港演藝圈資深藝人曾志偉今（14）日迎來73歲生日，前一晚特別舉辦「寺同道合慈善素宴2026」，席開60多桌宴請圈內好友齊聚慶生，同時結合慈善義賣活動，為佛教相關團體籌得超過千萬港幣善款，現場氣氛熱鬧且充滿公益意義。

此次壽宴星光熠熠，吸引不少香港影壇重量級人物到場，包括昔日話題女星邱淑貞、葉子楣與溫碧霞等人同場現身，成為全場焦點之一。其中邱淑貞更受邀登台協助拍賣活動，意外成為媒體關注的亮點。

資深媒體人汪曼玲（左）和邱淑貞（右）合照。（翻攝汪曼玲臉書）資深媒體人汪曼玲（左）和邱淑貞（右）合照。（翻攝汪曼玲臉書）

現年57歲的邱淑貞當晚以黑色長風衣搭配白色襯衫亮相，整體造型簡約卻不失氣質，散發低調優雅的風格。雖然歲月在她臉上留下痕跡，但整體狀態仍維持良好，過往銀幕上的明星風采依舊可見。

葉子楣則以貼身造型現身，身材曲線依然亮眼，成為現場話題焦點之一；而溫碧霞則維持一貫精緻妝容與華麗風格，展現「凍齡美魔女」形象，氣場十足。

事實上，葉子楣當年曾是香港影壇「三級片風潮」代表人物之一，以極具辨識度的身形與銀幕形象受到關注，至今仍是不少影迷記憶中的經典符號。

溫碧霞（左起）、汪曼玲、張耀揚參與「寺同道合慈善素宴2026」。（翻攝汪曼玲臉書）溫碧霞（左起）、汪曼玲、張耀揚參與「寺同道合慈善素宴2026」。（翻攝汪曼玲臉書）

整場慈善壽宴在熱鬧與公益交織的氛圍中進行，不僅展現曾志偉在圈內的人緣，也讓久未同框的多位資深女星再度同場現身，掀起不少討論。

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