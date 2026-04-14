驚險瞬間曝光！李陳鎬腦出血倒地 強仁緊急報警搶回一命

李陳鎬健康狀況引發外界關注。（資料照；翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國演藝圈近日傳出令人擔憂的消息。據韓媒報導，藝人李陳鎬日前因腦出血在家中突然倒下，目前仍在醫院加護病房接受治療，健康狀況引發外界關注。而在整起事件中，第一時間察覺異狀並協助求救的人，正是SUPER JUNIOR前成員強仁。

強仁救了李陳鎬一命。（資料照；翻攝推特）

報導指出，強仁於本月1日曾打電話給李陳鎬，沒想到電話接通後，對方的聲音卻顯得相當虛弱，甚至出現意識不清的狀況。據了解，李陳鎬當時幾乎用盡力氣接起電話，並向強仁簡單說明自己身體出現異常。

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強仁察覺情況不對後，立即意識到事情可能十分嚴重，隨即掛掉電話並撥打119報警求助。救護人員接獲通報後迅速趕往現場，將李陳鎬緊急送往首爾一家大型醫院接受治療。

有演藝圈人士透露，李陳鎬當時是在自家院子準備外出時突然倒地，摔倒時撞擊力道不小，因此傷勢相當嚴重。相關人士也表示，若不是強仁那通電話及時發現異狀並協助報警，李陳鎬恐怕難以及時在「黃金救援時間」內被送醫。

不過目前傳出的消息顯示，李陳鎬的病情仍不算樂觀。一名親近人士透露，這次並非輕微的腦出血，整體健康狀況令人擔心，未來可能需要長時間住院接受治療與觀察。

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