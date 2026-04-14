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63歲黃安健康再出事！雙眼突失焦 配2副眼鏡都沒用

黃安再度透露眼睛出問題。（資料照；翻攝自微博）黃安再度透露眼睛出問題。（資料照；翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲歌手黃安長年在中國發展，近年來因多次發表親中言論，在台灣網路上引發不少爭議。除了輿論關注外，他近年健康狀況也屢屢亮紅燈，接連出現多種身體不適。日前他再度透露眼睛出現新問題，引發外界關心。

黃安近日在社群平台發文，回顧自己近年來的健康狀況。他表示，早在2016年曾突發心肌梗塞，之後2023年又因視網膜剝離接受手術治療。沒想到今年3月開始，他又發現雙眼經常出現失焦的情況，一開始以為只是視力問題，甚至重新配了兩副眼鏡，但狀況不僅沒有改善，反而變得更加明顯。

由於眼睛狀況持續困擾，黃安也坦言現在盡量減少滑手機的時間，希望能減輕眼睛負擔。不過他的健康問題不只如此，先前在前往新疆商演途中，他還曾突然失聲，一度找不到原因，讓他相當擔心。

之後在接受中醫針灸治療後，聲音才逐漸恢復，但新的症狀又接連出現。黃安表示，自己近期左手經常出現麻木感，甚至影響睡眠品質。起初他以為只是肌肉痠痛，貼上痠痛貼布並服用止痛藥，但症狀仍沒有改善。

經過檢查後才發現，原來是頸椎第7到第8節之間長出骨刺，進而壓迫神經，才導致手部麻木與不適。

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