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娛樂 最新消息

55歲最美麗港姐李嘉欣 陽光底下1變化難敵歲月

55歲最美麗港姐李嘉欣 陽光底下1變化難敵歲月李嘉欣近日更新IG曝光最新狀態，「大美人」被指髮量疑似較往時稀少。

〔記者林南谷／綜合報導〕55歲港星李嘉欣被譽為「最美麗港姐」，13日在IG分享2張在日本賞櫻最新照片，她的狀態極佳，卻被指髮量減少而引起熱議。

在李嘉欣分享其中一張近距離自拍照，她凍齡美貌令人驚艷。照片中的她，皮膚白滑緊緻，幾乎看不見任何明顯皺紋或歲月痕跡，再次印證「大美人」果然名不虛傳。然而，有細心網友留意到在陽光照射下，李嘉欣的髮際線似乎頗高，頭頂髮量看起來比以往稀疏，略顯單薄，成為照片中另一焦點。

另一張照片，李嘉欣身穿深藍色鏤空上衣搭配白色寬鬆褲，站在盛開櫻花樹下，造型清新。（香港星島日報）另一張照片，李嘉欣身穿深藍色鏤空上衣搭配白色寬鬆褲，站在盛開櫻花樹下，造型清新。（香港星島日報）

而在另一張照片中，李嘉欣身穿深藍色鏤空上衣搭配白色寬鬆褲，站在盛開櫻花樹下，造型清新，這張全身照被指應該是由她丈夫許晉亨操刀，從「老公視角」捕捉到李嘉欣最美的一面，構圖和攝影技術均獲讚賞。

雖然李嘉欣並未留言，但網友普遍認為這是夫妻倆的低調放閃，盡顯恩愛。

55歲最美麗港姐李嘉欣 陽光底下1變化難敵歲月2008年李嘉欣與許晉亨舉行世紀婚禮。（香港星島日報）

李嘉欣自1988年摘下香港小姐及國際華裔小姐后冠後，一直是公認的大美人。婚後她嫁給富商許晉亨，育有一子許建彤，專心相夫教子，過著幸福的百億富太太生活，並時常分享生活點滴，這次的日本賞櫻之旅，也讓粉絲再次見證她的優雅與魅力。

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