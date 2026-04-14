惡靈全面入侵真實世界！《陰兒房：穿越陰深處》駭人預告初登場

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片《陰兒房》系列再度開門！原班製作團隊布倫屋再度與「恐怖大師」溫子仁強強聯手推出全新篇章《陰兒房：穿越陰深處》今（14）日釋出最新預告，不僅帶領觀眾再次踏入令人不寒而慄的「陰深處」，更驚喜揭曉系列靈魂人物靈媒愛麗絲強勢回歸，最驚人的是，此次惡靈全面入侵真實世界。

《陰兒房：穿越陰深處》曝光前導海報及預告。（翻攝自IG）

最新預告一曝光便掀起熱烈討論，這次故事將從根本顛覆系列過往陰深處與真實世界的安全界線，惡靈將不再受限於靈界，而最讓系列粉絲沸騰的，莫過於琳雪伊飾演的靈媒愛麗絲再度現身，作為《陰兒房》宇宙中最具代表性的關鍵角色，愛麗絲長年以來扮演著連結人類與陰深處的重要橋樑，這次最新角色的特殊能力卻將打破這道隔絕惡靈的界線，讓恐懼從夢境延伸到日常生活之中。

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琳雪伊回歸《陰兒房：穿越陰深處》飾演靈媒愛麗絲。（翻攝自YouTube）

奠定溫子仁「恐怖大師」地位的《陰兒房》系列，從首集問世至今，已成為近代最具代表性的恐怖電影IP之一。如今《陰兒房：穿越陰深處》不僅透過愛麗絲的回歸串聯過去，更進一步打破陰深處與現實的界線，將恐懼全面帶入觀眾最熟悉的世界，一場無法逃離的惡夢即將真正降臨。《陰兒房：穿越陰深處》將於8月21日在台上映。

《陰兒房：穿越陰深處》前導預告：

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