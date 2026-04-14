《蜘蛛人：重生日》一次曝光兩張前導海報！大戰神秘組織手合會

〔記者許世穎／綜合報導〕由「小蜘蛛」湯姆霍蘭德主演的第4部蜘蛛人個人電影《蜘蛛人：重生日》今在美國電影博覽會「CinemaCon」曝光兩張前導海報，一張為蜘蛛人側臉，眼中可以看到辛蒂亞飾演的「MJ」，另一張則是他騰空躍起，大戰神秘忍者組織「手合會」。

《蜘蛛人：重生日》前導海報曝光，蜘蛛人大戰手合會。（索尼影業提供）

該片由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，同時也是湯姆繼2021年票房大片《蜘蛛人：無家日》後，首次以蜘蛛人身分重返大銀幕，象徵著返校日、離家日、無家日之後的全新開始。湯姆再次穿上戰衣，化身熟悉又親切的鄰家蜘蛛人，「制裁者」強柏恩瑟「浩克」馬克魯法洛也一同演出，還有飾演「MJ」的辛蒂亞以及飾演「奈德」的雅各布貝塔隆也都回歸。

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《蜘蛛人：重生日》前導海報中，蜘蛛人眼中有心愛的MJ。（索尼影業提供）

《蜘蛛人：重生日》在CinemaCon亮相。（索尼影業提供）

在《無家日》的結尾，彼得帕克為了拯救紐約市與整個多重宇宙免於崩解，做出了巨大的犧牲，讓全世界的人忘記他的真實身份（該身份曾在《蜘蛛人：離家日》結尾被神秘客揭露）。在失去一切並為梅嬸的離世哀痛之際，彼得穿上更貼近漫畫設定的紅藍戰衣，再次踏上拯救世界的旅程。《蜘蛛人：重生日》7月29日在台上映。

重溫上個月曝光的《蜘蛛人：重生日》前導預告：

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