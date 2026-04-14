曾敬驊變「影展班長」 接北影大使完成關鍵升級

〔記者鍾志均／台北報導〕2026年第28屆台北電影節今（14）正式公布影展大使，由新生代實力派男星曾敬驊接下關鍵位置。他笑稱，原本以為只是當「人形立牌」，直到深入參與後越覺得不對勁，「（我）比較像被大家推選出來的班長。」

北影「影展大使」曾敬驊形象照由攝影師周墨操刀。（台北電影節提供）

回顧曾敬驊的演員生涯軌跡，自《返校》爆紅出道、《刻在你心底的名字》破億票房，再到《不良執念清除師》入圍金鐘，以及去年《我家的事》奪金馬最佳男配角，「穩穩變強」的模式反而更可怕。

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曾敬驊特別提到，台北電影節是他演員路的起點，從非常新人、入圍者、頒獎嘉賓，到非常演員，一路走到現在的影展大使。

曾敬驊擔任大使，形容像籌備一場影人的電影盛事。（台北電影節提供）

這次曾敬驊將與《我家的事》導演潘客印再度合作，打造影展年度形象廣告（4/22首播），由攝影師周墨操刀的形象照也於今日同步曝光，呼應主題「保持好奇 Stay Curious」。

第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日在臺北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院舉行，兩大競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」入圍名單預計於5月中旬揭曉。

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