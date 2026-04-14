啦啦隊女神遭酸「又矮又胖」 訴心聲「你以為我不想要大長腿嗎？」

〔記者王靖惟／台北報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，PO出與富邦勇士隊「野獸」林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評，昨（13）日在Threads發文吐露心聲，針對長期以來對她身材指指點點的酸民做出回應。

丹丹被網嘲笑又矮又胖。（記者胡舜翔攝）

富邦啦啦隊Fubon Angels除了中職富邦悍將的應援工作外，在籃球季時也要替富邦勇士應援，丹丹在Threads貼出與林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評攻擊，酸她「又矮又胖」。丹丹今日po反擊表示，其實她非常清楚外界對她的評價，甚至自嘲地說：「我也是知道我很壯，我又矮又胖。」、「你以為我不想要有大長腿嗎？」

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丹丹PO出與林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評。（圖／翻攝自吳丹丹Threads）

丹丹發文指出「嗯～其實我也是知道我很壯，我又矮又胖，但我愛我的工作，只要公司願意給我機會，我就會努力的出現在你們面前，大家的喜好本來就不同，你以為我不想要有大長腿嗎？」、「這樣的言論於，我已經見怪不怪，我已經對自己講過無數次了，甚至說的更難聽，那一次不是爆哭不是懷疑自己，但對於出言不遜的人可以獲得什麼呢？ 不知道」後續丹丹發言也略顯緩和表示「但謝謝愛我的你們 謝謝你們為我挺身而出輿論壓力撐過就是過了 撐不過的話⋯可能不小心就上了社會新聞，很多話可以不要這麼輕易說出口，這世界很美好，多看看美麗的事物，懂得感恩，朝著想成為的人前進，生命中很多值得關注的事情 當然想要這麼重視我的腿庫也不是不可以啦。」

丹丹被嫌胖，發文訴說心聲（圖／翻攝自吳丹丹Threads）

真摯誠懇的發言獲得網友的心疼與支持，就連好友韓援啦啦隊女神李雅英也力挺丹丹，留言「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！不管別人說什麼，你本來的樣子就是最棒的！我很尊敬你對生活的態度，你總是很照顧別人，也懂得愛自己，還很熱愛自己的工作! 最帥的丹丹我愛你喔」。

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