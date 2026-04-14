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娛樂 最新消息

啦啦隊女神遭酸「又矮又胖」 訴心聲「你以為我不想要大長腿嗎？」

〔記者王靖惟／台北報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，PO出與富邦勇士隊「野獸」林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評，昨（13）日在Threads發文吐露心聲，針對長期以來對她身材指指點點的酸民做出回應。

丹丹被網嘲笑又矮又胖。（記者胡舜翔攝）丹丹被網嘲笑又矮又胖。（記者胡舜翔攝）

富邦啦啦隊Fubon Angels除了中職富邦悍將的應援工作外，在籃球季時也要替富邦勇士應援，丹丹在Threads貼出與林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評攻擊，酸她「又矮又胖」。丹丹今日po反擊表示，其實她非常清楚外界對她的評價，甚至自嘲地說：「我也是知道我很壯，我又矮又胖。」、「你以為我不想要有大長腿嗎？」

丹丹PO出與林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評。（圖／翻攝自吳丹丹Threads）丹丹PO出與林志傑的同框照，身材卻遭部分酸民批評。（圖／翻攝自吳丹丹Threads）

丹丹發文指出「嗯～其實我也是知道我很壯我又矮又胖但我愛我的工作只要公司願意給我機會我就會努力的出現在你們面前大家的喜好本來就不同你以為我不想要有大長腿嗎？」、「這樣的言論於我已經見怪不怪我已經對自己講過無數次了甚至說的更難聽那一次不是爆哭不是懷疑自己，但對於出言不遜的人可以獲得什麼呢？ 不知道」後續丹丹發言也略顯緩和表示「但謝謝愛我的你們 謝謝你們為我挺身而出輿論壓力撐過就是過了 撐不過的話⋯可能不小心就上了社會新聞很多話可以不要這麼輕易說出口，這世界很美好多看看美麗的事物懂得感恩朝著想成為的人前進，生命中很多值得關注的事情 當然想要這麼重視我的腿庫也不是不可以啦。」

丹丹被嫌胖，發文訴說心聲（圖／翻攝自吳丹丹Threads）丹丹被嫌胖，發文訴說心聲（圖／翻攝自吳丹丹Threads）

真摯誠懇的發言獲得網友的心疼與支持，就連好友韓援啦啦隊女神李雅英也力挺丹丹，留言「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！不管別人說什麼，你本來的樣子就是最棒的！我很尊敬你對生活的態度，你總是很照顧別人，也懂得愛自己，還很熱愛自己的工作! 最帥的丹丹我愛你喔」。

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