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娛樂 最新消息

TVBS昔日超夯 他爆800人應試搶3名額

吳安琪在電視新聞圈打拚逾30年，資歷完整，近日鬆口坦言已告別電視舞台。（翻攝自TVBS）吳安琪在電視新聞圈打拚逾30年，資歷完整，近日鬆口坦言已告別電視舞台。（翻攝自TVBS）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T）近期爆出最新一波裁員名單，外傳鎖定資深3位元老級主播，T台13日發聲明表示方念華與謝向榮並無人事異動，籲外界停止轉述未經查證訊息，吳安琪則鬆口坦承告別電視圈。

汽車專家「龐德」鄭程軒常上汽車節目分享個人觀點，昨他也在臉書評論T台這波裁員風暴，他說，該台當時真的很夯，800人應試搶3個名額，剛出社會的他好不容易錄取了卻只做了一週就辭職。

汽車專家「龐德」鄭程軒常上汽車節目分享個人觀點。（翻攝自龐德臉書）汽車專家「龐德」鄭程軒常上汽車節目分享個人觀點。（翻攝自龐德臉書）

龐德想起決定辭職，那時被周遭家人親友強烈質疑這個決定，他說：「近30年期間，我偶爾也會想想當時的決定到底對不對？」龐德表示這沒什麼對錯，「一份工作罷了，培養多專長，才能試著做自己吧！」

汽車專家「龐德」鄭程軒是知名汽車達人、主持人，經常評論汽車品牌與安全性，私底下熱愛汽車，從短暫新聞工作轉向汽車領域，深耕中古車翻新、試駕及汽車教育，經營《007汽車頻道》及《龐德汽車網》，是台灣車界具影響力人物。

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