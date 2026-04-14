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娛樂 最新消息

老人在家寧可躺滑手機 他爆電視廣告給鬼看？

方念華（右）、謝向榮近日被傳遭裁員，TVBS火速發聲明駁斥。（圖本報合成，翻攝自臉書、資料照）方念華（右）、謝向榮近日被傳遭裁員，TVBS火速發聲明駁斥。（圖本報合成，翻攝自臉書、資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕近期爆出大規模人力縮編的TVBS電視台（以下簡稱T），資深主播吳安琪鬆口告別電視圈，曾是T台開台元老的電視名嘴、資深媒體人王尚智分析向來是台灣電視新聞第一把交椅的T台，面臨開台以來最嚴峻考驗的背後真相。

王尚智13日在臉書發文點出T台真正問題是，從最初「社群媒體、影音平台、短視頻風潮、直播帶貨」這一路以來，所有趨勢發展的節點，電視台內外從來都沒有人搞懂，且創發出屬於電視媒體本業的一個「全生態新獲利模式」。

王尚智分析只有科技AI模式研發是不夠的，只有流量點擊也是不夠的，T台甚至連雞精、保健品也跟著賣了，「如今T台整點新聞都是監視器與紀錄器畫面，綜藝娛樂也無一不是抄抄南韓、中國的實境秀，連節目版權都賣不到東南亞。」

「產業命運」遠比「主播被裁員」與否，背後更複雜一百倍，王尚智說，裁員之後讓「財報好看」，這也是全球資本運行的普世價值，產業易主也沒有可議，認為早已「完全不需要看電視」的當今，連老人在家都寧可舒服躺著滑手機，電視廣告，給鬼看啊？

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