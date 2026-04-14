中東戰爭省錢沒派記者靠外電 TVBS風光不再？

TVBS電視台近期爆出大規模人力縮編。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T）近日爆出最新一波裁員名單，鎖定資深3位元老級主播，T台發聲明表示方念華與謝向榮並無人事異動，籲外界停止轉述未經查證訊息，吳安琪則鬆口坦承告別電視圈，長期被認為是全台電視新聞圈領頭羊的T台，為何會走到裁員這一步？

T台開台元老、電視名嘴王尚智13日在臉書發文點出背後關鍵主因，坦言即使有新聞媒體，如今也沒什麼了不起，原因是：「觀眾只想看免費電視新聞。」並分析電視台投入更多，無論是金錢投資、AI研發，乃至自身寶貴於經營著如此夕陽產業的心力與時光，都會來到惘然。

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資深主播吳安琪確定告別電視圈。（翻攝自TVBS）

王尚智分析在歐美全球，也都確定難以再現輝煌的傳統電視產業，包括新聞頻道在內，他特別指出全台灣那麼多新聞頻道，這次中東戰爭，日本、韓國都有派特派記者去現場，香港、中國更是，台灣呢？

王尚智說，各台都只剩翻譯「外電」，而且來源素材極少，「就CNN那些，連半島電視也多數沒有，派一組攝影與記者，全台灣每家電視台都沒能力了，也都嫌太貴」，王尚智直言：「反正自己派人去，點擊流量也不會更高啊！」

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