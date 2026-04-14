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凱蒂佩芮遭控性侵！《勁爆女子監獄》女星親揭20年前往事稱已報案

露比蘿絲指控凱蒂佩芮於近20年前性侵她。（資料照，双喜提供）露比蘿絲指控凱蒂佩芮於近20年前性侵她。（資料照，双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出電影《捍衛任務2：殺神回歸》、影集《勁爆女子監獄》等作品的露比蘿絲在社群平台發文，指控流行天后凱蒂佩芮於近20年前性侵她，相關言論曝光後引發關注。她表示當年未能及時發聲，如今已正式向警方報案，盼能釐清事件真相；對此，凱蒂佩芮方面則強硬否認，稱相關指控「完全不實且具危險性」。

事件起因於一段在網路流傳的影片，內容為凱蒂佩芮在科切拉音樂節觀看小賈斯汀演出時的片段，露比轉發相關內容，突然發文直指對方曾在澳洲墨爾本夜店性侵她，引發輿論譁然。外媒《綜藝》也聯繫露比代表，尋求進一步回應。

面對外界討論，露比進一步表示，事件發生時自己僅20出頭，如今已40歲，歷經近20年才鼓起勇氣公開，「這件事顯示創傷與性侵害帶來的影響有多深遠」。她也坦言，針對女性對女性的暴力發聲，往往比揭露男性加害者更加困難。

她也分享與網友互動的心境，透露原先並未期待外界相信，只希望將壓抑多年的創傷說出口，「但當看到有人說相信我時，我仍忍不住落淚」。在回覆粉絲提問時，她進一步描述當年經歷，指自己為了躲避對方，曾靠在朋友腿上休息，卻遭對方不當對待，最終因驚嚇與不適而出現嘔吐反應。

露比表示，事件發生後一度無法面對，曾將其包裝為「酒後趣事」對外講述，「因為我不知道還能怎麼處理」。她並稱，對方事後曾答應協助辦理美國簽證，讓她選擇將此事保密，「但我確實有告訴大家，她不是個好人」。

她也坦言，過去原本不打算採取法律行動，「你不需要別人相信你，你只需要把它從身體裡釋放出來」，但最終仍改變想法前往警局報案，希望相關經歷能獲得調查，即便可能已超過法律追訴期限。她稍晚發文證實已完成報案程序，坦言過程中提及多位「比自己更有權勢的人物」，內心感到恐懼，但同時也感到釋然。

凱蒂佩芮被控性侵，強硬否認。（翻攝自IG）凱蒂佩芮被控性侵，強硬否認。（翻攝自IG）

針對相關指控，凱蒂方面向《綜藝》發表聲明強調：「露比蘿絲在社群媒體上流傳的指控，不僅完全不實，更是危險且魯莽的謊言。蘿絲過去曾多次在社群平台對多位人士提出嚴重指控，而這些說法也一再遭當事人否認。」雙方說法出現明顯落差，事件仍有待進一步釐清。

此外，凱蒂近日與伴侶賈斯汀杜魯道一同現身科切拉音樂節，觀賞小賈斯汀於4月11日的壓軸演出，並在社群分享現場影片，幽默表示「還好他有Premium，我可不想看廣告」。而這段由外媒製作的社群圖卡，正是引發露比此次指控的導火線之一。

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