台語歌后李竺芯回花蓮！親揭蕭美琴暖舉 本尊親回「一起痟美琴」

李竺芯重返花蓮開唱。（宸熙娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲台語歌后李竺芯上週末赴花蓮演出，她行前特別分享一段人生經歷，感謝副總統蕭美琴當年的協助，讓她得以將自己的二手電子琴轉贈給有需要的孩子。貼文曝光後，也引來蕭美琴親自回應，引發網友關注。

李竺芯表示，這次重返花蓮演出，勾起她童年與音樂結緣的回憶。她回憶，約在國小五、六年級時，在音樂老師建議下，父母為她購置一台自動伴奏電子琴，作為學習創作與編曲的起點。此後，該電子琴長期陪伴她進行音樂創作，包括《橡皮擦之歌》的伴奏亦出自這台琴，並一路使用至大學畢業，隨她搬赴花蓮。

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直到李竺芯後來以自身收入購入人生第一台二手電子琴，並決定將早年使用的這台電子琴轉贈他人。她當時透過蕭美琴於花蓮擔任立委期間的服務處粉絲專頁，得知其推動二手課桌椅送往偏鄉的計畫，因而主動詢問是否有電子琴的需求。

經數個月的了解，該電子琴最終配對至一處部落課後輔導社團。李竺芯並親自將電子琴運送至服務處，再由相關單位轉送至部落，事後也收到孩子們使用電子琴的影像紀錄。

如今李竺芯獲得金曲獎肯定，創作的音樂被更多人聽見，她發文回顧這段人生經歷，再次表達對蕭美琴當年協助的感謝。她打趣形容：「現在，我已經是個堂堂正正的痟查某了，而這台琴鍵泛黃、記載著美麗回憶的琴，也許還在某個部落的課輔教室裡…這，算不算也是一種，『痟美琴』呢？」再次感謝蕭美琴當年的幫忙。

對此，副總統蕭美琴也透過社群平台回應：「謝謝妳當年將琴送給部落孩子，也許有另一群跟妳一樣有天份的孩子，也能用這台琴譜出美麗的樂章，一起痟美琴！」

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