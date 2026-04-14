蘇慧倫出道36年凍齡拚最受歡迎女歌手 張震嶽話不多愛當角落生物

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇慧倫出道36年，外型凍齡，依舊是許多男粉絲心中的女神，近期除了歌唱事業，戲劇方面也有越來越多的挑戰，5月23日在小巨蛋將舉辦「2026 hito流行音樂獎」頒獎典禮，蘇慧倫已確定會出席。另外昔日同門張震嶽也會現身典禮，兩人今年分別入圍了最受歡迎女歌手及男歌手獎項。

蘇慧倫確定出席2026 hito流行音樂獎頒獎典禮。（Hit Fm聯播網提供）

張震嶽相隔12年推出《跟著感覺走》新專輯，他表示：「我話不多，喜歡在角落看故事發生。」張震嶽除以《浪人的…》拿下「2025 hito年度十大華語歌曲」，也入圍2026 hito流行音樂獎「最受歡迎男歌手」獎項。他表示，久違參加頒獎典禮大型聚會，感覺像是一場音樂派對，期待欣賞歌手們最hito的演出，至於他要呈現的舞台，他笑說：「就跟著感覺走，感覺對了，就走吧！」

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蘇慧倫去年推出《輕重》專輯，另外《就說給我聽》獲得「2025 hito年度十大華語歌曲」獎項，蘇慧倫也入圍2026 hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」，迎接出道36年，主辦單位透露，蘇慧倫將帶來別具意義的特別演出，她則表示：「音樂是一件很神奇的事，一首歌不管唱了多少遍，總會瞬間把我們拉回某個場景、某個眼淚落下的一夜，這些歌連結著我們的情感。」

張震嶽要拚最受歡迎男歌手。（Hit Fm聯播網提供）

Hit Fm聯播網公布2026 hito流行音樂獎索票活動，即日起至4月19日止，到Hit Fm官方 APP 即時訊息專區，進行「猜，就對了！」歌名解密活動，將有機會獲得典禮門票，另外Hit Fm也將於4月25日下午1點進行實體搶票會活動，地點在台北東區瑠公公園。

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