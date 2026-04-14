自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

蘇慧倫出道36年凍齡拚最受歡迎女歌手 張震嶽話不多愛當角落生物

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇慧倫出道36年，外型凍齡，依舊是許多男粉絲心中的女神，近期除了歌唱事業，戲劇方面也有越來越多的挑戰，5月23日在小巨蛋將舉辦「2026 hito流行音樂獎」頒獎典禮，蘇慧倫已確定會出席。另外昔日同門張震嶽也會現身典禮，兩人今年分別入圍了最受歡迎女歌手及男歌手獎項。

蘇慧倫確定出席2026 hito流行音樂獎頒獎典禮。（Hit Fm聯播網提供）蘇慧倫確定出席2026 hito流行音樂獎頒獎典禮。（Hit Fm聯播網提供）

張震嶽相隔12年推出《跟著感覺走》新專輯，他表示：「我話不多，喜歡在角落看故事發生。」張震嶽除以《浪人的…》拿下「2025 hito年度十大華語歌曲」，也入圍2026 hito流行音樂獎「最受歡迎男歌手」獎項。他表示，久違參加頒獎典禮大型聚會，感覺像是一場音樂派對，期待欣賞歌手們最hito的演出，至於他要呈現的舞台，他笑說：「就跟著感覺走，感覺對了，就走吧！」

蘇慧倫去年推出《輕重》專輯，另外《就說給我聽》獲得「2025 hito年度十大華語歌曲」獎項，蘇慧倫也入圍2026 hito流行音樂獎「最受歡迎女歌手」，迎接出道36年，主辦單位透露，蘇慧倫將帶來別具意義的特別演出，她則表示：「音樂是一件很神奇的事，一首歌不管唱了多少遍，總會瞬間把我們拉回某個場景、某個眼淚落下的一夜，這些歌連結著我們的情感。」

張震嶽要拚最受歡迎男歌手。（Hit Fm聯播網提供）張震嶽要拚最受歡迎男歌手。（Hit Fm聯播網提供）

Hit Fm聯播網公布2026 hito流行音樂獎索票活動，即日起至4月19日止，到Hit Fm官方 APP 即時訊息專區，進行「猜，就對了！」歌名解密活動，將有機會獲得典禮門票，另外Hit Fm也將於4月25日下午1點進行實體搶票會活動，地點在台北東區瑠公公園。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中