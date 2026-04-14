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娛樂 電影

不怕了！梁朝偉曝人生下半場 宣告離開舒適圈

〔記者鍾志均／台北報導〕在昨天登場的「金馬電影大師課」現場，影帝「偉仔」梁朝偉一開口拋出讓全場安靜的一句話：「現在是我表演的最後階段。」不過這段話並非感傷，他直言「沒有什麼好怕的，多嘗試新的東西。」

梁朝偉出席金馬電影大師課。（記者潘少棠攝）梁朝偉出席金馬電影大師課。（記者潘少棠攝）

過去與名導長期合作的偉仔，現在刻意選擇和不熟的團隊、全新的創作環境，原因想讓自己「不習慣」，算是某種跳脫舒適圈，「因為不習慣，才會有新東西。」

梁朝偉（右）與匈牙利導演伊爾蒂蔻恩伊達。（記者潘少棠攝）梁朝偉（右）與匈牙利導演伊爾蒂蔻恩伊達。（記者潘少棠攝）

談到新片《你是不會當樹嗎》，偉仔分享準備過程直接讓全場驚呼，匈牙利導演伊爾蒂蔻恩伊達寄給他腦神經科學、植物學、哲學等，他全部認真讀完，甚至還「說服自己」就是一名科學家，連他的朋友都忍不住吐槽：「你是要考博士嗎？」

梁朝偉（左）出席金馬電影大師課，劉冠廷為與談人。（記者潘少棠攝）梁朝偉（左）出席金馬電影大師課，劉冠廷為與談人。（記者潘少棠攝）

不過說回演員最現實的一面，他語氣突然變得很真，「演員需要很多能量。」尤其是一場情緒戲要拍很多機位，「如果一場哭戲要拍八個機位，真的會很想死。」令台下瞬間笑出來，但又完全理解。

梁朝偉（左）出席金馬電影大師課，劉冠廷為與談人。（金馬執委會提供）梁朝偉（左）出席金馬電影大師課，劉冠廷為與談人。（金馬執委會提供）

卸下鏡頭後的梁朝偉，其實非常規律，包括起床、運動、吃飯，以及開車兜風，甚至看電影、閱讀，回家做飯等，也算是過著「平凡人」的生活。

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