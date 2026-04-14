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娛樂 電影

影帝40年功力公開！梁朝偉揭演技最高境界

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝「偉仔」梁朝偉昨（13）登台參與「金馬電影大師課」，在金馬得主劉冠廷的主持與談下，分享他從影40多年來的演員功課和獨門心法。

偉仔認為表演的重點是有沒有投入到狀態裡，如果在演戲的時候是放鬆而專注的話，表演就能進入狀況。他提供一些可以幫助進入角色的方法，比如設計一些很小的東西，角色的精神狀態、狀況和背景設定，任何一種方法都可以。

梁朝偉昨受邀出席金馬電影大師課，分享演技心法。（金馬執委會提供）梁朝偉昨受邀出席金馬電影大師課，分享演技心法。（金馬執委會提供）

談到自己被盛讚的「眼神會演戲」，偉仔謙稱自己沒有刻意調眼神，反而覺得是眼神反映出自己內心的東西。

至於提及和不同導演合作的經驗，偉仔舉例，和王家衛合作前常常見面聊天，因為在沒有劇本的時候，自己需要對導演很信任，要知道導演需要什麼，但他話鋒一轉說「雖然我不知道王家衛要什麼」。

他表示，當年拍攝《阿飛正傳》時一場跟張曼玉吃梨子的戲，拍了三、四十遍，王家衛也沒講為什麼，自己回家也很不開心，想說怎麼這麼簡單的鏡頭還做不到。

梁朝偉（前排左）、主持人劉冠廷和全場大合照。（金馬執委會提供）梁朝偉（前排左）、主持人劉冠廷和全場大合照。（金馬執委會提供）

直到和侯孝賢導演合作《悲情城市》時，啟發他開始看文學小說，藉由豐富細緻又具體的描寫場景和反應去幫助表演，也開始改變他表演的方式，「直到有一天，我去看《阿飛正傳》自己的鏡頭時，我就知道自己的狀態，王家衛要我沒有表演的痕跡。」而大受影迷喜愛的喜劇《射鵰英雄傳之東成西就》，梁朝偉表示因為是和熟悉的團隊工作所以很放鬆，而且導演劉鎮偉會示範給他看，笑說：「比我演得更好笑！」

昨天的大師課吸引包括桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯等上千位電影從業人員報名參加，最終只有300多位幸運影迷如願取得「聽課資格」；金馬執委會之後會將課程內容文字紀錄發布於金馬官網，讓廣大創作者與影迷都能分享大師們的珍貴想法。

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