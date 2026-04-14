土地公衝向許志豪！相隔1年再續前緣 翁鈺鈞神隱內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕許志豪近年積極參與白沙屯媽祖進香活動，去年他進香時與風頭厝福德祠土地公結緣，轎子主動朝他衝來，讓他當場默念許願，深感與土地公特別有緣，今年大家先去追白沙屯媽祖，他反而先去土地公，感性說：「當時我向祂祈求庇佑我的家人平安，也讓我的演藝工作穩定成長。」可惜這趟緋聞女友翁鈺鈞並沒有同行。

許志豪與土地公結緣。（許志豪提供）

許志豪透露，去年他好奇跟助理說那頂轎子好漂亮，不知道是誰的，話才剛講完，轎子就突然朝他衝過來。廟方表示當時根本不知轎子衝過去的方向是許志豪，讓他深感與風頭厝福德祠土地公很有緣分。

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許志豪表示：「在媽祖娘娘起駕之前，我專程來到風頭厝福德祠，也就是去年在途中轎子衝向我的那位土地公公，當晚那個出乎意料的狀況，連廟方人員都覺得不可思議。」

許志豪與緋聞女友翁鈺鈞。（許志豪提供）

當時許志豪向土地公祈求，庇佑他的家人平安，也讓他的演藝工作穩定成長，「就是因為這個難得的緣份，我帶著感恩的心情，決定今年先陪著伯公遊庄，也為我的送駕行程揭開序幕。」

如今與土地公結善緣的許志豪，格外珍惜擁有3檔節目主持，今年還要舉辦出道以來首個個人演唱會，這次也特別替演唱會祈福。

許志豪特地先去參拜風頭厝福德祠土地公。（許志豪提供）

許志豪放話要全力衝刺演藝事業，沒心情考慮感情事，至於緋聞女友翁鈺鈞這次也未同行，他笑回：「我們去年有一起主持直播，今年她沒有跟我要一起去。」低調透露兩人行程不同。

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