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娛樂 電影

還有機會支持！台片《那張照片裡的我們》加碼17分鐘未曝光片段

〔記者廖俐惠／綜合報導〕瀚草文創GrX STUDIO打造的台韓愛情電影《那張照片裡的我們》去年上映獲得好口碑，今（13日）驚喜宣布推出導演版，新增17分鐘未曝光片段，大大升級親情厚度。雙導演湯昇榮、鄭乃方表示：「如果你看過上映版，導演版會帶來不少新的細節；如果是第一次看，會更完整地走進這個世界！」導演版25日在CLASSROOM公館影廳獨家首映，女主角李沐將現身和影迷交流，票券4月15日中午12:00在全家售票系統開賣。

李沐將出席導演版首映特別場，和影迷再度分享《那張照片裡的我們》拍攝點滴。（瀚草文創GrX STUDIO提供）李沐將出席導演版首映特別場，和影迷再度分享《那張照片裡的我們》拍攝點滴。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》由金牌監製湯昇榮、新世代導演鄭乃方聯手執導，集結韓星振永、李沐、宋柏緯共譜台韓三角戀，導演鄭乃方表示，當初上映版節奏緊湊，但某些人物情感的鋪陳與關係被壓縮，決定推出導演版，讓故事更完整地交回給觀眾。導演版一口氣多了17分鐘，導演湯昇榮透露：「我們回到最初的劇本，除了前5分鐘敘事有調整，新增片段有強化家庭故事線，包括賢英一家人的關係、金教練的背景，以及兩個父親對子女的情感牽掛，都有更細膩的著墨。」

方宥心在《那張照片裡的我們》扮演勇敢追求愛情與自由的「鳳英」，導演版中將有更多篇幅。（瀚草文創GrX STUDIO提供）方宥心在《那張照片裡的我們》扮演勇敢追求愛情與自由的「鳳英」，導演版中將有更多篇幅。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

導演版中，方宥心飾演的姊姊「鳳英」新增不少精彩片段，其中一場是她帶兒子回家幫爸爸慶生，卻因父親不滿她未婚生子，爆發父女衝突，她氣到飆淚怒問：「是我不要這個家，還是這個家不要我？」方宥心回憶起和夏靖庭的爭執戲說：「那天看著爸爸板著臉走戲，突然有些走心，自然就進入狀態，我其實忘記我有哭，只記得當時情緒有憤怒、委屈，也有愛。」

方宥心在《那張照片裡的我們》和父親有著難解親情題。（瀚草文創GrX STUDIO提供）方宥心在《那張照片裡的我們》和父親有著難解親情題。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐飾演的妹妹「賢英」身處一級戰區，要負責緩頰，還要安撫小朋友，她表示：「我其實很喜歡這場戲，短短幾分鐘呈現我們家10幾年來的狀態，讓觀眾很直接認識賢英一家人。」她也曾和家人吵架吵到哭，「小時候很容易因為小事就和妹妹鬧脾氣，但1、2個小時就和好了。」方宥心則笑言平時和家人吵架都是「吵到和好才罷休」。

《那張照片裡的我們》CLASSROOM 公館展出電影《那張片裡的我們》拍攝道具，開放觀眾免費參觀文創GrX STUDIO提供）《那張照片裡的我們》CLASSROOM 公館展出電影《那張片裡的我們》拍攝道具，開放觀眾免費參觀文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》導演版將在CLASSROOM公館影廳獨家放映，現場設有電影道具、服裝和陳設展覽免費參觀，導演湯昇榮說：「有了CLASSROOM這個空間，目標希望後續在年底前能持續做特別放映，每個月我們也將安排系列放映沙龍講座，讓觀眾更深入地了解電影創作與製作的過程，也十分歡迎民眾洽詢小型包場，欣賞更完整的獨家導演版。」李沐預計25日出席導演版特別場午後沙龍，與影迷見面，她期待表示：「兩位導演非常盡心盡力，希望觀眾感受到他們對於電影的愛與熱情！」

CLASSROOM 公館現場展示《那張照片裡的我們》主角服裝和道具海報，看完電影再看展覽更有感覺。（瀚草文創GrX STUDIO提供）CLASSROOM 公館現場展示《那張照片裡的我們》主角服裝和道具海報，看完電影再看展覽更有感覺。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

票券4月15日（三）在FamiTicket全網購票網、全家便利商店FamiPort啟售：https://grxstd.com/sc02ozQre。另外電影院線上映版本也將於4月30日中華電信MOD、Hami Video影劇館+獨家搶先上架。

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