梁朝偉傳說3》I人×E人天花板！與劉嘉玲譜愛情神話

〔記者鍾志均／綜合報導〕在步調超快的娛樂圈中，愛情來得快、去得也快，不過有一種愛情叫「梁朝偉與劉嘉玲」，堪稱「I人×E人」的絕佳組合；他們用20多年的時間，寫出一段幾乎「無聲」卻極具重量的關係。

梁朝偉與劉嘉玲用20多年的時間，寫出一段幾乎「無聲」卻極具重量的關係。（資料照，香港明報提供）

2008年，兩人遠赴不丹舉行婚禮。沒有鋪張的排場，沒有過度的媒體操作，卻被許多人形容為：「最有靈魂的婚禮之一。」那場婚禮的重點不在儀式，在於一種不需要向世界證明的篤定。

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這段關係最迷人的地方，是梁朝偉和劉嘉玲之間極端，卻剛好的反差。梁朝偉是典型的內向型人格，他曾笑說，自己可以一整天不說一句話；劉嘉玲則是另一個極端ㄝ她活躍、外向，在人群中總能自然發光。

劉嘉玲曾有一句玩笑話，道盡兩人相處的核心：「他負責發呆，我負責生活。」聽來輕鬆，卻是一種極高難度的理解。

梁朝偉的世界，常常是向內的，他會臨時起意一個人搭上飛機。（記者潘少棠攝）

梁朝偉的世界，常常是向內的，他會臨時起意一個人搭上飛機，甚至不告訴任何人目的地。那不是逃離，而是一種整理；而劉嘉玲選擇的不是干涉，而是理解。

當梁朝偉回到現實，她又會把他「拉回來」，包括朋友聚會、社交場合、日常節奏，但這一切並非改變他，而是幫他與世界重新接軌。

夫妻倆的爭執方式，似乎也與一般人截然不同；梁朝偉選擇沉默，消化情緒；劉嘉玲選擇退一步，給時間：「等他想通，再好好說。」這種「不急著解決」的關係，反而讓情感有空間發酵。

在公開場合，梁朝偉依然話不多，但他的眼神，總會不自覺停在劉嘉玲身上。而劉嘉玲總是自然地接過話題、替他回應，甚至在必要時替他擋下過多的關注與壓力；她曾說過一段話，像是這段關係最完整的註解：「他是藝術家，我要保護他的世界。」

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