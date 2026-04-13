（直擊）社恐男神也失守！梁朝偉來台萌翻 影迷苦等3分鐘全值得

梁朝偉今（13）晚現身松仁威秀。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝「偉仔」梁朝偉今（13）晚現身松仁威秀，出席「金馬奇幻影展大師課」暨映後座談，「社恐」成名的他，好不容易放送溫暖笑容，原以為要拍攝結束，卻被攝影加碼留住，接著露出俏皮表情，現場擠滿近百位影迷，只為爭睹影帝一面。

偉仔時隔3年來台，身旁有愛妻劉嘉玲陪同，夫妻倆今午一前一後牽手抵台，態度低調，偉仔僅對現場人員簡單說了「謝謝」，兩人同框像極了電影場景。

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梁朝偉親切向粉絲揮手致意、簽名，花了近3分鐘才離開。（記者潘少棠攝）

偉仔上次來台，僅短暫在台北現身《悲情城市》修復版首映，現場座無虛席；今日重頭戲、金馬電影大師課也不遑多讓，場外吸引近百位影迷苦苦守候，只為爭睹影帝一面；偉仔親切向粉絲揮手致意、簽名，花了近3分鐘才離開。

身為對談主持人的劉冠廷先前坦言壓力大，稍早被叫住和偶像偉仔合照，露出「乖學生」表情。（記者潘少棠攝）

此次偉仔與匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達、金馬金鐘男配角劉冠廷現身大師課對談，事先千人搶報名，最終只有300多位幸運影迷能入場，今包括桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯等人報名；身為對談主持人的劉冠廷先前就坦言：「要見到梁朝偉，壓力大到失眠。」稍早被叫住和偶像偉仔合照，露出「乖學生」表情，令大批粉絲直呼羨慕。

這場大師課，梁朝偉不用華麗語言，談的是從影40年來，如何用最少的表演，讓角色活起來；另外他來台的另一大重點是宣傳新片《你是不會當樹嗎》，他在片中飾演一名植物學家，和一棵百年銀杏樹產生連結，幾乎沒有對白的對戲，全靠眼神與肢體交流，演出令人著迷。

此外，明（14日）晚間的戲院影人場，成為這次他稀有的行程，偉仔將直接與觀眾面對面交流，門票一開賣即瞬間秒殺。《你是不會當樹嗎》將於4月17日在台上映。

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