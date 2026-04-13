自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

懶得闖美？BIGBANG傳打槍歐美媒體採訪 粉絲狂讚：是歐美追GD

BIGBANG今天登上科切拉演出。（翻攝自YouTube）BIGBANG今天登上科切拉演出。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天團BIGBANG在台灣時間今天（13日）下午登上美國最大音樂節科切拉（Coachella）演出，不過近期傳出他們拒絕了多家歐美媒體訪問的邀請，讓粉絲笑說「真的是懶得闖美」。

對Kpop藝人來說，能夠成功「闖美」，在歐美有一席之地是一種象徵，粉絲也會以此為傲。但BIGBANG雖然貴為出道20年的韓流天團，在歐美人氣同樣嚇嚇叫，只是他們在歐美的耕耘確實不如其他韓團，部分韓團會試著接受各大指標性歐美媒體採訪，或者上知名的脫口秀、晨間節目宣傳等等，不過BIGBANG實在是很特殊，這些他們幾乎都沒有，顯得此次登上科切拉格外珍貴。

網上爆料指出，BIGBANG拒絕了歐美媒體的採訪，引發熱議。（翻攝自X）網上爆料指出，BIGBANG拒絕了歐美媒體的採訪，引發熱議。（翻攝自X）

只是都上了科切拉了，傳出BIGBANG拒絕歐美媒體的採訪邀約。最近X上一則截圖瘋傳，一名聲稱是《紐約時報》、《浮華世界》、《富比士》、《滾石雜誌》及《赫芬頓郵報》寫手透露，「BIGBANG是唯一拒絕我採訪要求的Kpop藝人，通常都是我在拒絕Kpop藝人的訪問，而且我曾經以《紐約時報》身分對GD提出採訪邀請，結果也被拒絕，所以我猜他已經拒絕了我兩次。」

雖然這篇截圖的真實性並未獲得證實，不過已經引發部分外國媒體以及網友的討論，紛紛表示，「其實他們只是懶得闖美」、「當所有韓團在闖歐美時，歐美在追GD」、「他們在科切拉表演，只為了他們在歐美的粉絲」、「他跟他們團體沒在管宣傳」、「在別人闖歐美的時候，他們根本不屑」、「這就是BIGBANG啊」、「這才是王者的行為」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中