懶得闖美？BIGBANG傳打槍歐美媒體採訪 粉絲狂讚：是歐美追GD

BIGBANG今天登上科切拉演出。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天團BIGBANG在台灣時間今天（13日）下午登上美國最大音樂節科切拉（Coachella）演出，不過近期傳出他們拒絕了多家歐美媒體訪問的邀請，讓粉絲笑說「真的是懶得闖美」。

對Kpop藝人來說，能夠成功「闖美」，在歐美有一席之地是一種象徵，粉絲也會以此為傲。但BIGBANG雖然貴為出道20年的韓流天團，在歐美人氣同樣嚇嚇叫，只是他們在歐美的耕耘確實不如其他韓團，部分韓團會試著接受各大指標性歐美媒體採訪，或者上知名的脫口秀、晨間節目宣傳等等，不過BIGBANG實在是很特殊，這些他們幾乎都沒有，顯得此次登上科切拉格外珍貴。

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網上爆料指出，BIGBANG拒絕了歐美媒體的採訪，引發熱議。（翻攝自X）

只是都上了科切拉了，傳出BIGBANG拒絕歐美媒體的採訪邀約。最近X上一則截圖瘋傳，一名聲稱是《紐約時報》、《浮華世界》、《富比士》、《滾石雜誌》及《赫芬頓郵報》寫手透露，「BIGBANG是唯一拒絕我採訪要求的Kpop藝人，通常都是我在拒絕Kpop藝人的訪問，而且我曾經以《紐約時報》身分對GD提出採訪邀請，結果也被拒絕，所以我猜他已經拒絕了我兩次。」

雖然這篇截圖的真實性並未獲得證實，不過已經引發部分外國媒體以及網友的討論，紛紛表示，「其實他們只是懶得闖美」、「當所有韓團在闖歐美時，歐美在追GD」、「他們在科切拉表演，只為了他們在歐美的粉絲」、「他跟他們團體沒在管宣傳」、「在別人闖歐美的時候，他們根本不屑」、「這就是BIGBANG啊」、「這才是王者的行為」。

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