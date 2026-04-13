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娛樂 最新消息

姚惠珍揭王雪紅「施壓新聞獎」黑歷史 T台聲明反擊：與事實不符

姚惠珍揭王雪紅施壓新聞獎。（資料照，翻攝臉書）姚惠珍揭王雪紅施壓新聞獎。（資料照，翻攝臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕電視台龍頭TVBS爆發大規模人力縮編，裁員名單更驚傳包含多位元老級功臣。此舉引發媒體人姚惠珍強烈不滿，在臉書發文揭露一段發生於2016年的衝突。她指出，當年她與《新新聞》合作專題，宏達電董事長王雪紅利用慈善基金會資金入主TVBS的「假公益真投資」案，在入圍吳舜文新聞獎與卓越新聞獎期間，遭王雪紅集團高層強力施壓。

姚惠珍回憶，當時王雪紅不僅威脅提告，甚至直接介入新聞獎評選過程，要求評審召開說明會試圖翻案。當年頒獎典禮因此氣氛異常，不僅TVBS入圍團隊全員缺席，原本的主持人也臨陣推辭。最終她在評審堅持下，以一票之差險勝獲獎。姚惠珍痛批，王雪紅一邊設立新聞獎營造形象，一邊卻在經營上裁撤媒體老臣，根本是「一手頒獎，一手斷記者生路」。

爆王雪紅（圖）曾施壓，姚惠珍怒批T台裁老臣。（本報資料照）爆王雪紅（圖）曾施壓，姚惠珍怒批T台裁老臣。（本報資料照）

針對上述指控，TVBS隨即發表嚴正聲明回應，「針對社群平台流傳之相關貼文內容，本公司特此嚴正聲明：該貼文所述多有與事實不符之處，已對本公司聲譽及相關人士造成不當影響。對於未經查證即加以散布之行為，本公司鄭重呼籲大眾切勿轉載、分享或以任何形式擴散不實資訊。」

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