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迎接國際大咖！北流旗艦場館再進化 Legacy TERA砸數百萬升級

Legacy TERA 開幕一年即啟動七位數升級，（Legacy 傳音樂展演空間提供）Legacy TERA 開幕一年即啟動七位數升級，（Legacy 傳音樂展演空間提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕座落於北流南基地的旗艦場館「Legacy TERA」開幕僅15個月，已成為演出的熱門地標：從羅大佑、伍佰、竇靖童，到韓星2PM成員、山下智久，甚至吸引 CHANEL、NVIDIA等國際品牌選址辦活動，Legacy技術團隊宣布於 2026年正式啟動斥資數百萬硬體升級。在原有的高規格基礎上，全面優化燈光配置與控制系統，為即將登台的 deca joins、鄭興等多位海內外藝人，打造更具視覺張力的舞台。

福夢 FUMON 於2026年1月首度開箱Legacy TERA。（Legacy 傳音樂展演空間提供）福夢 FUMON 於2026年1月首度開箱Legacy TERA。（Legacy 傳音樂展演空間提供）

Legacy TERA自開幕以來，便憑藉同量級場館中頂尖的硬體配置建立極佳口碑。場內空間方正寬闊且無高柱遮擋，無論是何種音樂類型，皆能確保全平面、無視野死角的觀賞優勢。

而2026年的硬體升級，則是在此高標基礎上的再次躍升。Legacy技術團隊針對燈光控制系統進行「立體佈局」重新規劃，新增近40組電腦燈並優化追蹤燈系統，讓光影能從舞台地面向上延伸出更豐富的層次感。控台系統亦同步升級至國際通用的grandMA3，讓隨行燈光師能更精準地捕捉演出者的動態。

洪安妮 2026 全新專輯專場，使用全新燈光系統佈局結合舞台美術。（Legacy 傳音樂展演空間提供）洪安妮 2026 全新專輯專場，使用全新燈光系統佈局結合舞台美術。（Legacy 傳音樂展演空間提供）

Legacy技術團隊表示：「本次升級初衷是回到製作現場的實際需求，提升整體工作流程的順暢度與精準度，發揮更高的彈性與效率。」這份持續進化的能量，將在後續登場的deca joins、鄭興、日本搖滾樂SPYAIR等多位海內外音樂人的演出中完整釋放。

福夢 FUMON 於2026年1月首度開箱Legacy TERA。（Legacy 傳音樂展演空間提供）福夢 FUMON 於2026年1月首度開箱Legacy TERA。（Legacy 傳音樂展演空間提供）

Legacy深耕展演產業逾十年，旗下台北、台中、MAX、Mini各場館長期服務多元類型的音樂人與活動，滿足不同規模與創作需求。而 Legacy TERA則是體系中定位最前瞻的場域，Legacy表示，未來將持續引入新技術，讓TERA成為真正放眼未來的創新展演場域。

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