EXID完整體5月來台！點名台灣某火鍋店：希望還沒倒

EXID將在5月來台開唱。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團EXID完整體來台開唱，將於5月24日於TICC台北國際會議中心舉辦「2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI」，成員HANI向粉絲告白：「好久不見我們的LEGGO們，能夠再次見面真的很感謝，讓我們再一起創造一次熱情又難忘的回憶吧！」

EXID自出道以來憑藉著《Up & Down》、《Ah Yeah》、《HOT PINK》、《DDD》等多首代表作風靡亞洲，終於全員合體重返台北開唱，隊長率智開心地說：「從幾年前開始，就一直很想去台灣見我們LEGGO，終於等到這一天到來，真的非常開心又很期待！」成員ELLY則表示：「每次看到大家熱情應援與歡迎我們，心裡總是充滿感謝，雖然不能常常見面，但希望透過這次演出，能再一起創造一段美好的回憶，我愛你們！」

請繼續往下閱讀...

EXID也預告將準備不同於以往的精彩編排，ELLY搶先透露：「因為是久違的演唱會，我們準備了各自充滿魅力的個人舞台，也準備了一些平常比較少機會表演的歌曲，請大家多多期待！」率智深情喊話：「等很久了吧，我們的LEGGO們，我也真的非常想念你們。會把這份思念與想念全部帶到舞台。」

正花更誠心感謝台粉：「在這段漫長的時間裡，從台灣LEGGO們始終如一的支持與想念中，感受到滿滿的愛。真的非常感謝大家。我都會永遠珍藏在心中，一直記得。」慧潾則說：「謝謝大家一直等待我們，希望能帶來一場不辜負大家期待、充滿樂趣的演唱會！」重逢機會不僅粉絲感動，對成員而言同樣別具意義。

除了想念台灣粉絲，成員們同樣想念台灣美食，率智最想吃花生捲冰淇淋、牛軋餅，ELLY回憶起過去在台灣演出後吃到至今難忘滋味的火鍋，直呼：「希望那家店還在…真的很想再去一次！ 」HANI想起透過節目到台灣各地旅遊的回憶，對九份念念不忘，興奮表示珍珠奶茶、芒果冰和其他點心都要再吃一輪。

慧潾與正花不約而同提到最想念牛肉麵，正花還加碼點名胡椒餅，成員個個都對台灣美食如數家珍，慧潾揭曉原因：「台灣的LEGGO們都非常熱情、也很溫暖。每次來都會熱烈地為我們應援，也會介紹很多台灣的美食給我們，留下了很多幸福又感激的回憶。」

EXID座位圖。（網銀國際影視提供）

「2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI」門票將於4月18日上午11點於ibon售票系統正式開賣，票價分為VIP區NT$5800、A區NT$4800、B區NT$3800、C區NT$2800、愛心席NT$2900。凡於2026年5月7日23:59前購票且無退票者，即享有福利登記資格；更多活動與福利相關資訊，請密切關注主辦單位網銀國際影視官方公告。

EXID粉絲福利。（網銀國際影視提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法