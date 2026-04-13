性感女神回來了 邱淑貞罕見露面「凍齡狀態」震撼全網

性感女神邱淑貞（左）受邀參加曾志偉舉辦的「寺同道合慈善素宴2026」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕港星曾志偉在73歲生日前夕，舉辦「寺同道合慈善素宴2026」，為公益募款，昔日「性感女神」邱淑貞也難得露面上台參與拍賣，她的狀況保持太好，讓許多網友驚呼：太神了。

邱淑貞（右）與資深媒體人汪曼玲合照。（翻攝自微博）

這場慈善公益募款素宴，現場星光熠熠，57歲的邱淑貞露面時，現場掀起一陣騷動。從資深媒體人汪曼玲在社群平台分享的照片可見，邱淑貞身穿一套黑色西裝外套，搭配黑色長裙。幾乎素顏的她，紮著丸子頭，外型俐落優雅，更讓人驚訝的是，歲月彷彿未在她身上留下痕跡，仍如同當初的玉女明星一般美麗。

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息影多年的邱淑貞熱心公益，她登台協助拍賣，親自為活動募集善款，展現出她的善良。

曾寶儀（左）和弟弟曾國祥（右）替老爸慶生。（翻攝自微博）

曾志偉明（14）日過73歲生日，這次的慈善素宴席開60桌，共募得300萬港幣（約新台幣1220萬元），除邱淑貞外，「波神」葉子楣、袁詠儀、張智霖等人皆到場，女兒曾寶儀更是為曾志偉高唱生日快樂歌，氣氛溫馨。

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