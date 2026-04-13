超狂女團「不現身」！人氣直逼S.H.E 粉絲砸錢包307狂追

〔記者張釔泠／台北報導〕台灣原創VTuber「極深空計畫」由厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞、熙歌4位成員組成，成軍4年推出第一張專輯，今天舉辦記者會，4人情緒相當亢奮，直呼沒想到能夠發行實體專輯，她們的人氣驚人，粉絲還砸錢包下全長24公里的307公車廣告，讓她們很感動。

「極深空計畫」由厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞、熙歌4位成員組成。（春魚創意提供）

「極深空計畫」首張同名原創專輯於上週五發行，預購銷量直逼過往主流女團出道首張專輯數量，特裝版迅速完售，首支團體曲《Stardust in the Air》YouTube 觀看突破14萬人次，成績相當亮眼。

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提到出道以來，有沒有被誤解或被酸民傷害的時候？她們坦言是被誤會成AI時，其實Vtuber是一種以「虛擬二次元形象」（皮）在YouTube、Twitch等平台進行直播或各項影音創作的數位表演者，背後由「真人」透過動作捕捉技術進行即時演繹，「極深空計畫」強調：「我們不是AI，是真實存在某個角落的星星。」

「極深空計畫」舉辦發片記者會。（春魚創意提供）

她們以直播為主，粉絲遍佈全球，每週也都有規定的工作時數，因此非常仰賴網路、電力、直播3C工具等，沒電是否就會受到影響？她們笑說：「只要有手機，我們就是活著的。」再加上行動電源，基本上不擔心。

會不會擔心直播到一半，電腦或手機出問題，導致真實身份曝光等？她們的經紀人透露，因為動作捕捉後，不會直接輸出，還要傳遞到中間的媒介，所以頂多就是黑屏或是動作卡住，不擔心會有真實面貌曝光等翻車狀況。

「極深空計畫」已經成團4年，團員各自都累積了許多粉絲，當然也有鐵粉與狂粉，但不至於到騷擾的程度，反而都是力挺居多，例如會在雙北往返最有名的307公車上買燈箱廣告，「粉絲的瘋狂在我們的印象裡都是感動的，很感謝大家的迴饋。」

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