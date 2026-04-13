劉宇寧爆秘戀《折腰》宋祖兒...私人小帳瘋傳 女方火速回應

《折腰》大紅後，劉宇寧（左）與宋祖兒也跟著人氣飆漲。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕宋祖兒與劉宇寧曾合作古裝劇《折腰》，劇中CP感十足很吸粉，雖已殺青多年，近日卻突爆「假戲真做」傳聞。對此，宋祖兒工作室火速發聲駁斥，強調傳聞不實，而目前劉宇寧尚未對此次傳聞做出回應。

然而這回「假戲真做」事件起因於有網友挖出疑似宋祖兒的微博小帳，指該帳號與其本人有多項重合線索，包括綁定手機號碼與裝置型號等，甚至長期關注她與劉宇寧的CP話題，讓不少粉絲懷疑兩人曾有一段地下情，討論聲浪迅速延燒。

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宋祖兒工作室火速闢謠。（翻攝自微博）

對此，宋祖兒工作室今發出聲明，強調她與劉宇寧僅為朋友及工作夥伴，否認戀愛關係。不過部分粉絲對聲明並不買單，呼籲應採取更強硬的法律行動遏止謠言；另一邊劉宇寧粉絲則替偶像抱屈，直言他正忙於拍戲與演唱會準備，此事根本是「無妄之災」。

劉宇寧從網路翻唱起家，近年跨足戲劇領域表現亮眼，因《折腰》男主角一角人氣攀升；而宋祖兒過去最受關注的緋聞，則是與阮經天多次被拍同框約會，但雙方始終未承認戀情。至於劉宇寧則曾被起底有過一段婚姻，他本人坦然承認，但對前妻照片遭公開一事表達不滿。

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