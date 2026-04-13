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娛樂 日韓

《21世紀大君夫人》收視飆升！邊佑錫對IU心動：覺得可愛就完蛋了

〔記者廖俐惠／台北報導〕由IU攜手邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》上週首播話題不斷，在南韓開出收視紅盤，首集以7.8%強勢開局，第二集則是9.5%，首都圈收視狂飆達10.1%，穩坐同時段收視冠軍。

邊佑錫飾演的《21世紀大君夫人》理安大君帥氣十足。（Disney+提供）邊佑錫飾演的《21世紀大君夫人》理安大君帥氣十足。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》講述身為平民的財閥CEO「成熙周」（IU 飾），為了翻轉身分與傲嬌的「理安大君」（邊佑錫 飾）展開一場契約婚姻。首播劇情更是亮點滿滿，不僅有IU霸氣的直球求婚與狂熱追求，邊佑錫更祭出大尺度福利，一幕讓人臉紅心跳的沐浴戲大方展示壯碩背肌、胸肌，隨後更有穿著睡袍對峙、露出八塊「冰塊盒腹肌」的養眼畫面，讓全網暴動直呼：「眼睛完全不知道該看哪！」

《21世紀大君夫人》IU為了跟邊佑錫見面，想出各種歪腦筋。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》IU為了跟邊佑錫見面，想出各種歪腦筋。（Disney+提供）

劇中IU為了翻轉身分，主動向身為大君的邊佑錫展開瘋狂追求，多次求見失敗卻越挫越勇，深信對方只是「欲擒故縱」。當兩人終於正式會面，IU毫不害羞地自信宣告：「請跟我結婚」不料卻遭大君冷冷回絕，表示自己追求的是純粹的愛情而非利益交換。不肯放棄的IU決定展開攻勢，從馬場、晨跑，到看電影、用餐都如影隨形，一見面就土味情話連發：「即使昨天才見面，我還是好想念您」、「大君欣賞電影，我看著您就好」，大方示愛的瘋狂攻勢讓邊佑錫完全招架不住。

IU在《21世紀大君夫人》超可愛。（Disney+提供）IU在《21世紀大君夫人》超可愛。（Disney+提供）

而IU則在訪談中表示自己非常喜歡角色熙周「直率且無所畏懼」的特質，這與她私下深思熟慮的個性有所不同，為此她在聲音表情下足苦功：「有些台詞要展現霸道，有些則要帶點調皮逗弄的感覺，對我來說很有趣。」

最新劇情更揭曉了兩人的神祕往事，學生時期身為學長的邊佑錫，曾在射箭場抓到潛入練習的IU，面對學長的扣分威脅，IU桀傲不馴地回嗆：「就算手段骯髒，我也要贏！」身為尊貴的大君首次被頂撞，根本就是經典的「女人，你引起我的注意了」橋段。

邊佑錫在《21世紀大君夫人》演技備受討論。（Disney+提供）邊佑錫在《21世紀大君夫人》演技備受討論。（Disney+提供）

邊佑錫日前接受專訪也分享，兩人在射箭場的初遇其實就是自己的心動瞬間，「當下覺得『怎麼會有女生這樣對我呢？』」坦言比起心動或許更像覺得IU可愛，笑認「大家也知道，只要一旦覺得對方可愛就完蛋了」，也讓觀眾笑稱原來從頭到尾只有IU「先婚後愛」，邊佑錫根本早早就淪陷了。

IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》談戀愛。（Disney+提供）IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》談戀愛。（Disney+提供）

在第二集尾聲，IU意外被捲入與邊佑錫的桃色醜聞，她順水推舟再度暗示想結婚。面對社會輿論，邊佑錫終於妥協，霸氣宣告：「那你就準備成為大君夫人吧！你將要對抗的是整個國家。」超迅速的進展讓觀眾直呼過癮，而預告中更釋出兩人的「假戲真做」日常，溫柔撥髮、桌咚、公主抱樣樣來，邊佑錫反客為主直言「我必須表現出瘋狂迷戀你的樣子，才能讓大家將信這樁婚姻」，讓粉絲敲碗期待這段化學反應破表的皇室羅曼史。《21世紀大君夫人》於Disney+上線，每週五、六22：20各更新1集，於5月16日迎來完結。

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