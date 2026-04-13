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600萬跑車也不要？近藤真彥送GT-R遭兒子拒收 全網看傻

近藤真彥要送兒子圖右的神車，慘遭拒絕。（翻攝自IG）近藤真彥要送兒子圖右的神車，慘遭拒絕。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「傑尼斯偶像始祖」近藤真彥在社群平台曬出罕見的Nissan GT-R NISMO，車尾還貼著「新手駕駛」，不過，他也在配文中表示：被兒子鄭重拒絕了，真想讓他感受這輛車的加速感。原來是男神送車給兒子卻慘遭拒絕。

近藤真彥擁有的初代March。（翻攝自IG）近藤真彥擁有的初代March。（翻攝自IG）

愛車成癡的近藤真彥，眼見18歲獨子考取駕照，大方送出一輛價值約新台幣600萬元的車子，沒想到兒子卻不願意接手。第二天他又在社群發出一輛紅色初代March，許多網友看到這輛March都說：這台車很稀有！

61歲的近藤真彥熱愛賽車，他的暱稱就是「マッチ」（Matchy）。早在1982年就被Nissan邀請未March初代K10型車款代言，在廣告中，還刻意玩了諧音哏「Matchy的March」。當知道兒子考取駕照時，就決定將這輛具有紀念意義的車子送給兒子。

近藤真彥1982年就被Nissan邀請未March初代K10型車款代言。（本報合成圖，翻攝自IG）近藤真彥1982年就被Nissan邀請未March初代K10型車款代言。（本報合成圖，翻攝自IG）

近藤真彥認為，把骨董March送給兒子有種傳承的意味，且這輛超過40年的老車被整修的閃閃發亮，更驕傲說：「我們近藤家非常珍惜地駕駛它。」

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