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昔日同窗變怨偶！朱宇謀駁交往林倪安：只是「室友」

朱宇謀駁林倪安「交往說」，提告自清。（翻攝自IG）朱宇謀駁林倪安「交往說」，提告自清。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前男團「Gentleman」成員「Wish」朱宇謀與女星林倪安近日徹底撕破臉，雙方相識近20年，卻從大學同窗情誼演變成法庭攻防戰。林倪安召開毀滅性記者會，痛批朱宇謀私生活淫亂，是慣性劈腿、施暴，甚至酒駕的「行動約砲渣男」；朱宇謀則於今日全面反擊，強調兩人僅是「室友」。

朱宇謀發聲反擊，純屬「室友」關係，遭反鎖家門。（翻攝自IG）朱宇謀發聲反擊，純屬「室友」關係，遭反鎖家門。（翻攝自IG）

林倪安在記者會中聲淚俱下，透露兩人於去年8月開始交往並同居，沒想到竟是噩夢的開始。她爆料朱宇謀私生活極度混亂，不僅慣性劈腿，還隨身攜帶保險套「隨處約砲」。除了感情不忠，林倪安更指控朱宇謀有嚴重的暴力傾向，表示交往期間男方曾出現言語及肢體暴力，「像是會罵三字經、捏人等，還有精神控制」，這段關係最終在今年3月劃下句點。

朱宇謀駁斥林倪安爆料，揭同居內幕。（翻攝自IG）朱宇謀駁斥林倪安爆料，揭同居內幕。（翻攝自IG）

面對指控，朱宇謀今發表聲明否認所有內容，認為林倪安空口無憑、未提出具體證據。他還原兩人同居背景，強調當初是因為林倪安陷入風波才出於關心往來，並澄清雙方協議是以「室友」的身分同住，並且共同分擔房租，並非女方所說的男女交往關係。

朱宇謀進一步指出，同居期間他反而是受害者，雙方對界線理解不同，常因回家時間不如預期，就出現被反鎖在門外的情況，甚至被對方用情緒化字眼要求搬離。他強調，因為感受到關係理解落差太大，且認為自己並沒有被尊重，最後才決定協議搬離。

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