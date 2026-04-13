這樣好嗎？43歲田馥甄自爆「高齡產婦產檢」 卻準備大口開喝

田馥甄近期以「高齡產婦」比擬做專輯的心情。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后田馥甄3月底剛度過43歲生日，近期她常以「高齡產婦」自喻，預告寶寶已經「著床」，其實是期待她的個人第六張專輯有進度了，今（13日）她又在社群提到「來產檢」，更讓粉絲雀躍不已，但尷尬的是，某酒品廠商已發出通知，明天田馥甄將以新的代言人身分出席活動，儘管「高齡產婦」只是她自嘲的玩笑，但與酒品代言人身分顯然是有衝突的，也引起網友熱議。

距離上一張《無人知曉》，田馥甄已近6年沒有推出新專輯，當時她還以這張專輯拿下金曲歌后大獎，但6年對歌迷來說實在等太久，因此也非常期待今年能快點聽到田馥甄的音樂新作品。

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田馥甄著手新專輯錄唱，笑言「來產檢」。（翻攝自IG）

今天田馥甄在社群放上麥克風架照片，應是去錄音室錄唱新歌，她提到「來產檢」，似乎對於自己封給自己的「高齡產婦」身分樂此不疲，前陣子她談到：「高齡產婦生子實屬不易。」指的是新專輯終於有著落了，今天又加碼「來產檢」，更讓歌迷期待她的「寶寶」誕生，只不過明天田馥甄即將出席啤酒代言廣告活動，「高齡產婦」開喝似乎不妥，也讓網友議論紛紛。

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