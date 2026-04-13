IU、邊佑錫真的戀愛了？ 頭靠頭甜蜜依偎甜到全網淪陷

IU（左）和邊佑錫兩人拍攝《ELLE》春季特別版時，頭靠著頭，像極了一對情侶。（翻攝自ELLE IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓「國民歌后」IU近日與男神邊佑錫夢幻連動，在新劇《21世紀大君夫人》中掀起超高話題。IU飾演龍頭財閥家次女「成熙周」，邊佑錫則化身受皇權束縛的二皇子「理安大君」，光是設定就讓粉絲嗑爆。

不只戲內火花狂噴，戲外兩人頭靠頭的親密合照一曝光，瞬間引爆全網熱議，男俊女美的組合讓大批網友直接失守狂喊：「拜託原地在一起！」

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IU（左）拍攝時俏皮地抓起邊佑錫的領帶遮住他的眼睛，互動甜蜜。（翻攝自ELLE IG）

近日兩人再度合體登上《ELLE》南韓春季特別版封面，親密依偎的畫面宛如熱戀情侶，甜度直接飆破表，整個畫面彷彿自帶粉紅濾鏡，曖昧氛圍滿到溢出。

兩人也在專訪中為新劇大力宣傳，甚至爆料拍攝封面時多次對視忍不住笑場。回憶拍戲過程，雙方更坦言曾有「真的陷入戀愛的錯覺」，時不時不經意對望，心跳瞬間加速，彷彿直接掉進彼此世界，讓現場工作人員都忍不住側目。

IU散發出柔美氣質，非常貼合新戲《21世紀大君夫人》當中的財閥千金形象。（翻攝自ELLE IG）

自新劇開播後，IU與邊佑錫更是火力全開宣傳，不只在限時動態頻繁標記彼此，還玩起「無限轉發」互動，甜蜜操作再度掀起網友暴動。

拍攝當天，IU身穿紫色蕾絲洋裝、手捧鮮花，氣質爆棚；邊佑錫則以白襯衫搭配卡其褲展現都會男友感，兩人風格反差卻意外合拍，每個互動都像在放閃。

鏡頭前更是甜到不行，IU時而拉著邊佑錫領帶撒嬌、時而貼頭依偎，甚至自然將手搭在對方手臂上，強烈化學反應讓人完全看傻，宛如真情侶上線。

在《21世紀大君夫人》擔任主演的IU（左）和邊佑錫，從戲裡到戲外都給人一種親密的感覺。（翻攝自ELLE IG）

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