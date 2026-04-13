曾和林韋君交往遭劈腿！林佑威認了慘痛傷害：少談點戀愛吧

林佑威過往的戀情頗轟動。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲的林佑威出道超過20年，近年將演藝重心轉往中國發展，他近日分享訪談影片，除了提到台灣和中國拍戲文化差異，也回顧一路走來的心境轉變，甚至語出幽默給年輕的自己一句建議：「少談點戀愛吧！」他過去曾和最強發電機林韋君有過一段情，只不過後來被許紹洋介入，2014年和結婚3年的前妻李育玟宣布離婚後，就未再有新戀情傳出。

林佑威想告誡年輕的自己少談戀愛。（翻攝自小紅書）

他坦言過去確實花了不少心力在感情上，雖然也是人生的一部分，但若能重來，會希望把更多重心放在事業發展上。對於曾經錯過的機會，他如今也能坦然看待，直言「這就是人生」。

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林佑威分享台灣和中國拍戲的不同。（翻攝自小紅書）

至於中國與台灣拍戲差異，林佑威直呼「真的差很多」。他表示，早期在台灣拍戲較像上下班制，演員多半自行通勤；到了中國後，劇組通常會安排集中住宿，並需配備助理協助生活與工作。

他也提到，台灣目前較重視工時，甚至有「做六休一」制度，但中國劇組節奏緊湊，工作人員一天工作18至20小時是常態，連假日也少有休息時間，讓他相當佩服當地工作人員的辛勞。

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