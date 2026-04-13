朱宇謀現身！開戰林倪安「同居身分、母乳對話」4大指控回應了

朱宇謀露面回應連日爭議。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀近日深陷桃色醜聞，繼前女友林倪安與Ｗ姓女星接連指控施暴、性侵未遂後，朱宇謀今日打破沉默發布澄清影片。他不僅全盤否認指控，更主動曝光原始對話截圖，強調與林倪安僅是「室友關係」，並針對抹黑名譽部分正式委任律師提告，雙方正式撕破臉進入司法程序。

朱宇謀在聲明中首先釐清雙方關係，表示兩人雖同居，但根據2025年9月的原始對話，雙方是協議以「室友」身分共租分擔房租。他直指林倪安對關係界線認知有誤，且多次無故將他反鎖門外、用情緒化字眼逼遷，強調自己才是未受尊重的一方。

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朱宇謀曬出兩人對話紀錄。（翻攝自IG）

針對林倪安指控其酒駕及向女性索取母乳等爭議，朱宇謀嚴正澄清：承認車門有刮傷，但絕無酒駕，指控女方利用片面截圖影射；至於母乳對話，他強調那是與多年好友間的玩笑對話，卻被林倪安在未經許可下惡意擷取、扭曲原意，連對話中的女性當事人都感到錯愕憤怒。

對於Ｗ姓女星指控兩度性侵未遂並已報案，其身分證正是林倪安記者會中Call Out的女性友人（圈內歌手）。朱宇謀透露3月21日兩人還在新竹聚餐，甚至3月28日生當天，對方還送上祝福並邀請慶生，「若存在侵犯行為，不可能還有如此友好的互動」，聲稱手中握有完整紀錄。

朱宇謀最後強調，自己對於每段感情都真誠以待，絕無侵犯、騷擾或肢體暴力行為，目前全案已交由律師處理，「我會用法律捍衛清白，請林小姐停止惡意消費」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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