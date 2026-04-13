超車周杰倫、BTS！男團成員預告「壓箱寶」不藏了

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone隊長周祖安在退伍日發行個人首支單曲《不想再讓你哭》，在各大前輩周杰倫、BTS等同期推出新作品之際，依然衝上數位排行榜冠軍位置，挾著這股氣勢，周祖安即將在5/16於NUZONE展演空間舉辦「不想再讓你哭」個人首場見面會，這一年多來他愛上創作，希望能在見面會上搶先歌迷聽見他的作品，笑說：「壓箱寶要拿出來才行了。」

周祖安5/16舉辦「不想再讓你哭」 見面會。（索尼提供）

周祖安退伍後，無縫接軌投入新單曲宣傳，好人緣的他也與多位圈內好友合拍短影音，除了Ozone成員煥鈞和文廷合拍舞蹈影片大展舞技，還有陳華、AcQUA的黃莑茗、U:NUS的高胥崴、高有翔和創作女聲林潔心等都一起加入，創造出歌曲話題和高流量。

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周祖安5/16舉辦「不想再讓你哭」 見面會。（索尼提供）

上週末，周祖安在演出上首次Live演唱《不想再讓你哭》，帶領全場一起合唱，以及完整呈現親自編排的高難度流行現代舞蹈，也已開始積極籌備見面會的內容，希望能與Ozone團體的見面會特色有所區隔。

周祖安5/16舉辦「不想再讓你哭」 見面會。（索尼提供）

由於他近來創作力爆發，寫了不少新歌，很希望可以跟一路支持他的粉絲分享，於是決定要把熱騰騰剛完成的創作DEMO在正式發行前，搶先讓見面會上的粉絲先聽為快，他說：「這一陣子投入很多心力在創作和做音樂上，真的想讓粉絲們最先聽到！」

周祖安5/16舉辦「不想再讓你哭」 見面會。（索尼提供）

而這次見面會不同以往的部分，是粉絲有機會和周祖安進行一對一、面對面談話的近距離接觸，周祖安同樣非常期待這個環節，他說：「這是我們不曾做過的嘗試，我也很期待能與粉絲近距離對話，歡迎大家跟我分享聽到我的歌曲的感想，或你們想跟我說的任何話，我都會認真聽和回覆的。」

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