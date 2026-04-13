自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

張清芳攻蛋揪團！林心如Ella秒答應 泛黃舊物出土驚呆人

〔記者張釔泠／台北報導〕歌壇「東方不敗」張清芳將於26日在小巨蛋舉辦《富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會》，為埔里基督教醫院募款，昨（12日）輕裝現身、首度彩排，與好姐妹林心如、「Ella」陳嘉樺合體練團，現場笑聲不斷，氣氛宛如大型姐妹聚會。

張清芳（中）與林心如（左）、Ella（右）合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）張清芳（中）與林心如（左）、Ella（右）合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）

彩排現場話題不斷，張清芳先開口關心：「Ella最近是不是很忙？而且假日是家庭日，要陪家人？」Ella笑回：「這全是宇宙的安排，我們這是一件很好的事，所以宇宙安排我這天沒事耶。」張清芳也透露邀約過程其實一波三折，「我寫給她（Ella）的時候，當時已經被很多人拒絕了，因為這個時候很多人都在巡演」，沒想到Ella剛好能參與，讓張清芳直說：「Ella可以，我就安心了一半。」

張清芳（中）與林心如（左）、Ella（右）合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）張清芳（中）與林心如（左）、Ella（右）合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）

接著張清芳馬上聯絡「四朵花」群組，第一通就打給林心如，稱林心如是「第一朵花林阿花」，「她（心如）馬上說她可以」，林心如也笑回：「謝謝你又帶我上小巨蛋了，上次是10年前，我心想芳姐哪來的靈感，不怕喔！還找我。」她也提到當年2015年那次其實只是「說說話」，張清芳則笑回：「因為我想要把妳騙來，就來說說話嘛！」

張清芳（中）與林心如（左）、Ella（右）合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）張清芳（中）與林心如（左）、Ella（右）合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）

三人互動自然又熱絡，張清芳感性表示：「我們女人就是怕老，怕沒人陪，男的也怕，但男的至少還可以聚在一起。」Ella則笑說：「女生聚在一起特別有活力！」張清芳也感謝兩人相挺，特別提到林心如這次是相隔十年再度攻蛋，直呼不容易。

彩排過程中還出現意外插曲，Ella突然喊：「來人吧！把林心如的耳機拿上來！」驚呼：「太不得了，我不知道Rose媽媽居然有自己的耳返耶！」張清芳也驚訝問心如：「妳何時要用啊？」林心如笑說：「我也出過唱片啦！」Ella笑稱她居然沒把耳機弄丟，張清芳則誇她惜物，林心如表示最後其實也沒什麼用，就把它封起來，線圈微微泛黃，張清芳笑說：「我還以為妳故意的。」也直言希望大家珍惜這樣的組合。

張清芳與林心如、Ella合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）張清芳與林心如、Ella合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）

張清芳表示能請到大家，「真的是大宇宙的安排」，目前還有楊謹華、林熙蕾等人尚未到場。Ella則透露這次演出還會唱一首很適合這個場合的歌，並分享：「只要保持一顆天天年輕的心，不管到幾歲，只要願意動起來、願意照顧自己的身體，你的身體就可以永保年輕。」

不只唱歌，張清芳更興奮透露Ella還將帶領大家跳舞《來個蹦蹦》，Ella現場示範動作，強調要搖動下擺，讓張清芳直呼：「我怎麼不知道！」Ella笑芳姐已經「上了賊船」，接著示範像搭公車抓拉環左右擺動，還傳授口訣，讓張清芳仰天長嘯：「我一定不要忘記！」Ella則笑喊：「練起來，一定不會失智！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中