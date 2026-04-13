張清芳攻蛋揪團！林心如Ella秒答應 泛黃舊物出土驚呆人

〔記者張釔泠／台北報導〕歌壇「東方不敗」張清芳將於26日在小巨蛋舉辦《富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會》，為埔里基督教醫院募款，昨（12日）輕裝現身、首度彩排，與好姐妹林心如、「Ella」陳嘉樺合體練團，現場笑聲不斷，氣氛宛如大型姐妹聚會。

張清芳（中）與林心如（左）、Ella（右）合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）

彩排現場話題不斷，張清芳先開口關心：「Ella最近是不是很忙？而且假日是家庭日，要陪家人？」Ella笑回：「這全是宇宙的安排，我們這是一件很好的事，所以宇宙安排我這天沒事耶。」張清芳也透露邀約過程其實一波三折，「我寫給她（Ella）的時候，當時已經被很多人拒絕了，因為這個時候很多人都在巡演」，沒想到Ella剛好能參與，讓張清芳直說：「Ella可以，我就安心了一半。」

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張清芳（中）與林心如（左）、Ella（右）合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）

接著張清芳馬上聯絡「四朵花」群組，第一通就打給林心如，稱林心如是「第一朵花林阿花」，「她（心如）馬上說她可以」，林心如也笑回：「謝謝你又帶我上小巨蛋了，上次是10年前，我心想芳姐哪來的靈感，不怕喔！還找我。」她也提到當年2015年那次其實只是「說說話」，張清芳則笑回：「因為我想要把妳騙來，就來說說話嘛！」

張清芳（中）與林心如（左）、Ella（右）合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）

三人互動自然又熱絡，張清芳感性表示：「我們女人就是怕老，怕沒人陪，男的也怕，但男的至少還可以聚在一起。」Ella則笑說：「女生聚在一起特別有活力！」張清芳也感謝兩人相挺，特別提到林心如這次是相隔十年再度攻蛋，直呼不容易。

彩排過程中還出現意外插曲，Ella突然喊：「來人吧！把林心如的耳機拿上來！」驚呼：「太不得了，我不知道Rose媽媽居然有自己的耳返耶！」張清芳也驚訝問心如：「妳何時要用啊？」林心如笑說：「我也出過唱片啦！」Ella笑稱她居然沒把耳機弄丟，張清芳則誇她惜物，林心如表示最後其實也沒什麼用，就把它封起來，線圈微微泛黃，張清芳笑說：「我還以為妳故意的。」也直言希望大家珍惜這樣的組合。

張清芳與林心如、Ella合體彩排笑聲不斷。（上引娛樂提供）

張清芳表示能請到大家，「真的是大宇宙的安排」，目前還有楊謹華、林熙蕾等人尚未到場。Ella則透露這次演出還會唱一首很適合這個場合的歌，並分享：「只要保持一顆天天年輕的心，不管到幾歲，只要願意動起來、願意照顧自己的身體，你的身體就可以永保年輕。」

不只唱歌，張清芳更興奮透露Ella還將帶領大家跳舞《來個蹦蹦》，Ella現場示範動作，強調要搖動下擺，讓張清芳直呼：「我怎麼不知道！」Ella笑芳姐已經「上了賊船」，接著示範像搭公車抓拉環左右擺動，還傳授口訣，讓張清芳仰天長嘯：「我一定不要忘記！」Ella則笑喊：「練起來，一定不會失智！」

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