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娛樂 最新消息

百想入圍》戲劇女主戰場太擠！《妳和其餘的一切》強勢洗榜

〔記者鍾志均／綜合報導〕第62屆百想藝術大賞入圍名單今天（13）正式公布，最佳電視劇五強直接排開，平台大戰加上題材全開，精彩可期。

金裕貞以《親愛的X》無緣入圍戲劇類最佳女主角。（HBO Max提供）金裕貞以《親愛的X》無緣入圍戲劇類最佳女主角。（HBO Max提供）

今年最佳電視劇提名包括《未知的首爾》、《金部長的夢想人生》、《妳和其餘的一切》、《下流大盜》和紅遍全亞洲的《暴君的廚師》獲提名青睞，其中最大黑馬《妳和其餘的一切》直接洗版。

《妳和其餘的一切》不只入圍最佳劇集，更直接在演員獎項「雙卡位」，金高銀、朴智賢雙提名，形成「網內互打」局面。

《愛情怎麼翻譯？》金宣虎（左）、高允貞皆成戲劇男女主角遺珠。（Netflix提供）《愛情怎麼翻譯？》金宣虎（左）、高允貞皆成戲劇男女主角遺珠。（Netflix提供）

不過這波名單留下最大遺珠，部分觀眾第一個反應不是誰入圍，還有戲迷討論》親愛的X》與金裕貞意外落榜，話題韓劇《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞也未能擠進入圍名單中，引發不少討論。

百想藝術大賞戲劇類最佳女主角入圍。（翻攝自X）百想藝術大賞戲劇類最佳女主角入圍。（翻攝自X）

本屆百想戲劇類堪稱是女主角戰場：五強全是狠角色：朴寶英《未知的首爾》、金高銀《妳和其餘的一切》、朴智賢《妳和其餘的一切》、申惠善《莎拉的真偽人生》以及潤娥《暴君的廚師》。

戲王之爭同樣精彩：柳承龍《金部長的夢想人生》、朴珍榮《未知的首爾》、李俊昊《颱風商社》、池晟《法官李漢英》和玄彬《韓國製造》，不只老將穩、偶像派強、實力派也強勢來襲。

百想藝術大賞戲劇類最佳男主角入圍。（翻攝自X）百想藝術大賞戲劇類最佳男主角入圍。（翻攝自X）

第62屆百想藝術大賞將於5月8日舉行。

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