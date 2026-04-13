樂天女孩穆又甯驚傳肩傷 韓籍隊友超暖「當她左手」合體應援

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩（Rakuten Girls）穆又甯（原名小紫）近日被捕捉到帶著「護具吊帶」上場應援，畫面瘋傳引發熱議。面對外界質疑「受傷為何不休息」的聲浪，穆又甯首度還原傷勢真相，並曝光了啦啦隊私下超暖心的「戰友情」。

穆又甯帶傷上陣應援。（樂天桃猿提供）

穆又甯回憶，傷勢源於3月底的排練，起初以為只是肌肉痠痛，31日開幕戰更強忍劇痛、硬是「抬起手」大力應援。直到4月初，她發現自己連開車控制方向盤都力不從心，緊急就醫才發現「左肩旋轉肌腱磨損發炎」。醫生嚴正警告這屬深層肌肉受損，必須讓左手固定休息三週，否則將陷入復發輪迴。

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針對球迷在社群上的質疑，穆又甯坦言這並非不愛惜身體，而是現實考量，「第一個是換不到班，女孩都有班或是有其他工作，再來是球團體諒我，所以讓我開場舞跟中場舞暫時休息。」

穆又甯受傷，崔荷潾主動說當「左手」合體應援。（樂天桃猿提供）

在這段煎熬的養傷期，隊友們成了穆又甯最強的後盾。韓籍隊友崔荷潾（Harin）自告奮勇當起穆又甯的「左手」，兩人在看台上展現絕佳默契，穆又甯感動直呼：「很可愛的是崔荷潾說當我的左手，沒想到我們很有默契！真的超可愛。」同樣在休養的熊霓也特地傳訊慰問，展現女孩間的革命情感。

穆又甯透露，這段時間會持續進行電療、熱敷與藥物治療，預計在 12天後 回歸完整應援，帶給球迷最完美的演出。換了新名字的她也不忘幽默提醒：「希望大家唸對我的名字，穆又甯，ㄋㄧㄥˊ是二聲唷！」她預告今年會應粉絲要求，產出更多抖音舞蹈短影音，展現強勢回歸的決心。

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