（獨家）張齡予心血沒了！《健康零距離》3週年收攤

〔記者傅茗渝／台北報導〕由前主播張齡予產後復出接下的三立台灣台健康節目《健康零距離》，主打實用健康知識，深受觀眾喜愛。未料節目年初才慶祝三週年，今（13）證實節目已於4月10日完成最後一集錄製，確定收攤。

張齡予（左）產後復出接下《健康零距離》主持棒，今年初才慶祝三週年。（三立提供）

張齡予於2023年產後強勢回歸，不僅擔任《健康零距離》主持人，更身兼製作人與企劃三職，對節目投入極大心力。她曾透露，為了能以更專業的角度與醫師、專家對談，特別在接手主持前的3月考取了「健康管理師」證照。不僅如此，她更展現驚人的學習力，於同年2月拿到國際咖啡師、4月拿下國際調酒師認證，是演藝圈公認的「考照達人」。

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張齡予（右）2023年主持《健康零距離》，隔年搭檔朱宇謀（左）加入。（三立提供）

該節目致力於傳遞正確衛教資訊，張齡予與助理主持朱宇謀搭檔合作默契十足。她1月出席3週年記者會時，喜上加喜宣布已經懷孕4個月。如今傳出停播消息，三立電視台也證實節目沒有了。

據悉，朱宇謀自3月底爆出醜聞後，形象大跌，4月10日節目的最後一集錄製，製作單位並未安排其通告。

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