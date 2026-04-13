周杰倫「牛仔很忙」重出江湖 昆凌叔叔驚喜現身長這樣

周杰倫在《鄉間的路》MV又開始走路。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫推出新專輯《太陽之子》，之前已快速釋出4支MV，今（13日）中午再推第五支MV《鄉間的路》，看到他戴著牛仔帽的造型，還有又開始在鄉間一直走路的畫面，網友笑說彷彿《牛仔很忙》重出江湖，又有《稻香》的氛圍感，只不過這次是牧草香。

周杰倫（中）和好友們在MV裡充滿牛仔風情。（杰威爾提供）

不同的是，以往周董在《牛仔很忙》MV還出現漂亮性感女生，這次《鄉間的路》MV只有他的「快樂小夥伴」參與演出，像是柯有倫和Gary，以及罐頭、阿德等好友。特別的是，擔任導演的周董也邀來老婆昆凌的叔叔在MV中客串一角，他覺得叔叔外型很有味道，在MV中開著復古貨卡和大家談笑風生。

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昆凌的叔叔也在MV中客串演出。（翻攝自YouTube）

《鄉間的路》MV是在澳洲墨爾本郊區取景拍攝，作詞人方文山談到：「這首歌的音樂性很強，畫面感很療癒，旋律會拉動文字的前進，讓歌曲更有煙火氣。而杰倫的音樂有個特別之處，是在聽覺上帶領著粉絲到處旅行，加上MV視覺的輔助，讓這種聽覺的旅行感更真實。所以這張專輯的合作，我彷彿也藉著杰倫音樂的流動，去了好多地方。」

周杰倫（右）新歌MV邀得好友柯有倫一起演出。（杰威爾提供）

目前周董的《太陽之子》數位專輯銷量已突破317萬張，另外前四首推出的MV總點擊也超過3327萬次，今天再釋出《鄉間的路》MV，短短一小時也有超過1.9萬次觀看數。

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