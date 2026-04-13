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娛樂 最新消息

（獨家）朱宇謀遭控性侵未遂 三立節目「被消失」內幕曝光

朱宇謀繼遭前女友林倪安控訴施暴、私生活淫亂。（記者胡舜翔攝）朱宇謀繼遭前女友林倪安控訴施暴、私生活淫亂。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前男團「Gentleman」成員「Wish」朱宇謀繼遭前女友林倪安控訴施暴、私生活淫亂後，今（13）日傳出已有受害者正式訴諸法律。Ｗ姓女星指控曾遭朱宇謀兩度性侵未遂，並已於前往婦幼大隊報案提告。消息指出，朱宇謀原本擔任助理主持的三立節目，也被換掉了。

據週刊報導爆料，在一次眾人聚會後，朱宇謀竟趁Ｗ女星酒醉休息時，大膽脫褲裸露性器官企圖不軌。Ｗ女星表示，此事造成她嚴重心理陰影，長期失眠並求助精神科，在家人鼓勵下才決定站出來。目前案件已進入偵查階段。

朱宇謀未現身4月10日《健康零距離》錄影。（三立提供）朱宇謀未現身4月10日《健康零距離》錄影。（三立提供）

受醜聞衝擊，朱宇謀的演藝事業似乎也踢到鐵板。他原先擔任助理主持的三立節目《健康零距離》，剛好在Ｗ女提告當天（10日）錄製最後一集，但名單中卻不見其身影。

對此，三立回應朱宇謀在3月底爆出醜聞後，4月10日的最後一集未安排其通告。雖然官方未明言原因，但在爆料風頭上「被缺席」，時機點敏感，不免讓外界聯想與形象崩壞有關。而面對指控，朱宇謀尚未回應。

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