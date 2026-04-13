終於來了！back number台北場票價出爐 小巨蛋抽選資訊一次看

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本神級樂團back number日前正式宣布展開首次亞洲巡迴「Grateful Yesterdays Tour 2026」，橫跨台北、首爾、香港三地。台北作為重要首站，將於8月22日（六）、8月23日（日）一連兩天登上台北小巨蛋開唱。

這不僅是back number出道以來首次進軍亞洲市場，更象徵他們正式將舞台拓展至海外，帶著音樂跨越語言隔閡，與各地歌迷近距離相見。今（13）日，主辦單位大鴻藝術BIG ART與超級圓頂SUPER DOME正式公布台北場票價資訊，並採實名制抽選購票方式，消息一出即引發高度關注，掀起歌迷熱烈討論。

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back number將在8月於小巨蛋開唱。（大鴻藝術／超級圓頂提供）

成軍於2004年的back number，由主唱兼吉他手清水依与吏、貝斯手小島和也、鼓手栗原壽三人組成，於2011年正式主流出道。以細膩刻劃戀愛與人生的寫實歌詞，結合極具感染力的旋律，長年穩居日本樂壇一線地位。代表作包括《水平線》、《高嶺的花子》、《花束》、《青春》等，多首人氣作品深植人心，至今已累積超過30首歌曲突破串流播放破億，展現壓倒性的音樂實力與時代影響力。其中，從受疫情影響的高中生們來信為契機的名作《水平線》，創下串流排行榜連續9週冠軍紀錄，成為跨世代傳唱的現象級神曲，也將團體人氣推向全新高峰。

被譽為「情歌王者」的back number，多年來為眾多影視作品打造了經典主題曲，包括電影《明天，我要和昨天的妳約會》主題曲《Happy End》、日劇《朝5晚9》主題曲《Christmas Song》、日劇《深深地戀愛》主題曲《怪盜》等，皆締造亮眼成績並深植人心。除了商業合作，back number現場威力更是驚人，2023年舉辦的五大巨蛋巡演共9場演出於門票公售當日秒殺，累積動員38萬人，以壓倒性的票房實力證明其國民級樂團地位；2025年推出的《Want Want Want》亦受邀擔任NHK冬季運動主題曲。從作品傳唱度、商業成績到現場動員力，back number持續以無可撼動的姿態，穩坐日本樂壇頂尖位置！

back number小巨蛋座位圖、票價曝光。（大鴻藝術、超級圓頂提供）

今年，back number將迎來成軍以來最大規模的巡演計畫，預計自5月起展開首次五大體育場巡演「Grateful Yesterdays Tour 2026」，要於日本全國5地舉辦共9場演出，預計動員人數超過50萬人。本次台北演唱會「back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei」，作為值得紀念的海外里程碑，將帶來他們最具代表性的經典曲目與進化後的現場演出。無論是初次認識的觀眾，或一路追隨的死忠歌迷，都將能在現場感受到back number真摯、溫柔卻直擊人心的獨特音樂魅力。

「back number “Grateful Yesterdays Tour 2026” in Taipei」將於8月22日（六）、23日（日）於台北小巨蛋連唱兩天，門票將採實名抽選制，4月20日（一）～4/22日（三）開放登記抽選，4月24日（五）公開抽選結果。後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於5月7日（四）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。售票與演出詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME官方臉書以及IG專頁。

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