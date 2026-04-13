上萬名信徒跟隨！白沙屯媽祖過大安溪橋 空拍畫面震撼

白沙屯媽祖行經大安溪橋。（翻攝Youtube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕苗栗通霄白沙屯媽祖一年一度的徒步進香持續進行，鑾轎於12日深夜23時55分起駕後，吸引大批信眾一路隨行。今（13）日清晨隊伍抵達苗栗苑裡鎮後短暫停留，隨後繼續北上前進，至上午9時已跨越縣市邊界進入台中市，經由大安溪橋朝大甲方向行進。

白沙屯媽祖行經大安溪橋。（翻攝Youtube）

從空拍畫面可見，大安溪橋上滿滿都是跟隨進香的香燈腳，人潮綿延不絕，而橋旁則是大片翠綠田野，壯觀人龍與自然景色交織，形成一幅極具台灣特色的畫面。信眾在媽祖鑾轎帶領下徒步前行，隊伍延伸數公里，場面十分震撼。

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白沙屯媽祖行經大安溪橋。（翻攝Youtube）

今年白沙屯媽祖進香報名人數達到46萬3588人，再度刷新紀錄。主辦單位預估整體參與人次可能突破百萬，沿途信眾不斷加入，使整個隊伍規模更加龐大。

白沙屯媽祖停駕大甲鎮瀾宮。（翻攝Youtube）

白沙屯媽祖停駕大甲鎮瀾宮。（翻攝Youtube）

隊伍也在上午10時48分左右抵達大甲鎮瀾宮，現場也出現難得一見的「四媽會」畫面。鎮瀾宮董事長顏清標親自到場迎駕，廟前聚集大批信徒與民眾，氣氛熱烈。

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