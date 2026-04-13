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娛樂 電影

梁朝偉傳說》看電影買6個座位！社恐影帝到哪都被要簽名：好累

〔記者廖俐惠／綜合報導〕梁朝偉有著兩副面孔，在大眾眼中，他是獲獎無數的天才影帝，現實中的他是那個手足無措、眼神不知道往哪擺的「社恐大叔」。他去電影院看片不想被打擾，乾脆一口氣買下周遭6個座位；常常到日本居住卻不講日文，因為一點都不想與人互動。

梁朝偉大銀幕上帥氣十足，私下卻是個社恐大叔。（達志影像）梁朝偉大銀幕上帥氣十足，私下卻是個社恐大叔。（達志影像）

這種與世界的疏離感並非與生俱來，梁朝偉小時候相當活潑，徹底變成「I人」的原因，是受到童年的影響。梁朝偉的原生家庭並非幸福圓滿，父母天天吵架，年幼的他常常一個人躲進被窩，父親在他6、7歲時離開後，梁朝偉徹底封閉了自己，將所有東西都埋藏心中。

梁朝偉直言簡單就是福，開始享受生活。（翻攝自微博）梁朝偉直言簡單就是福，開始享受生活。（翻攝自微博）

「演員」這份職業是梁朝偉的保護色，他曾說自己演戲的目的「很自私」，「演戲可以把壓抑情感完全發洩出來，沒人知道那是我。」在銀幕上的梁朝偉透過收放自如的演技，征服影迷的心，私下梁朝偉一樣到哪都是注目焦點，尤其是在亞洲地區，無止盡的簽名、合照，甚至是偷拍，偏偏他的本質還是那個喜歡獨處的普通人，讓他坦言確實蠻累。

梁朝偉熱愛騎腳踏車，探索城市樣貌。（翻攝自IG）梁朝偉熱愛騎腳踏車，探索城市樣貌。（翻攝自IG）

現在的梁朝偉比誰都懂簡單就是福，有時他靠著閱讀與世隔絕，有時他騎腳踏車探索城市，有時踩在衝浪板上馳騁大海，就算只是坐在公園什麼事都不做也很充實，放慢節奏接納自我，成為自己最安靜的朋友。梁朝偉主演的電影《你是不會當樹嗎》（SLIENT FRIEND）本月在台上映。

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