阿信自爆言承旭到他家樓下送禮被虧矯情 仔仔不避諱談朱孝天

阿信（右起）自爆言承旭曾到他家中送禮，被周渝民（左起）、吳建豪笑虧矯情。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天阿信和F4成員言承旭、吳建豪、「仔仔」周渝民連續舉辦了多場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，彼此感情更好，也經得起開玩笑，演出中仔仔想考言承旭是否知道阿信的生日，引來阿信主動爆料，言承旭曾親自到他家樓下送禮，沒想到兩人的友誼互動卻被虧「矯情」。

「恆星之城」演唱會，昨（12日）晚順利完成重慶的第三場演出，演出中仔仔問言承旭是否知道阿信生日？言承旭當下靜默幾秒沒有立刻回答，阿信出面解圍：「你不要考他、你不要考他，我生日他真的有送禮物給我，而且還是跑來我家樓下給我。」

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聽到阿信說，生日時言承旭親自到家中送生日禮物，仔仔和吳建豪忍不住開玩笑虧他們：「哎呦，你們兩個到底在賣什麼矯情啊？你們真矯情。」言承旭則開玩笑低頭看自己的腳說：「我腳哪有情啊？」幽默互動逗笑台下粉絲。

周渝民提醒大家且走且珍惜。（相信音樂提供）

此外，仔仔在演出中也提到，可以分享喜怒哀樂的朋友，「能夠陪你笑、能夠接受你的指責，我說的就是言承旭、吳建豪，還有阿信。還有一個人，我不太想說，他可能還在吵架中，但他的確是我心目中，我們這一群唯一的朋友，朱孝天。」接著仔仔感性提到：「各位朋友，且走且珍惜， 珍惜你們身邊所有一切，盡力做好該做的事情，不要忘了，在這裡有四個大男孩依舊愛著你們。」

完成重慶演出，之後「恆星之城」將在5月底到印尼雅加達開唱，除了29、30日門票已秒殺，現也宣布28日將加開一場。

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