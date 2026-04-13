BanG Dream台北演唱會狂出包 主辦稱無人受傷被台日歌迷打臉

為期2日的「BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI」，主辦方被爆出發生一連串出包事件。（圖擷取自@bang_dream_info 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本樂團大型演唱會「BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI」，首度在台北大佳河濱公園舉行。然而活動第一天就傳出動，現場線混亂、疑似超賣等爭議；第二天甚至傳出現場鷹架又被強風吹翻，事後主辦方聲稱無人受傷，卻被大量台日歌迷PO出事發照打臉，證實有工作人員受傷送醫，目前相關事件仍在持續炎上中。

北市議員顏若芳昨（12）日表示，已在第一間了解演唱會事故情況，並要求市府務必依法裁罰。（圖擷取自@bang_dream_info 社群平台「X」、@oopart._ Threads、資料照，本報合成）

日本跨媒體女性樂團「BanG Dream!」集結「MyGO!!!!!」、「Ave Mujica」、「Poppin'Party」與「Roselia」4大樂團，於本月11、12日來台舉辦大型演唱會，吸引台灣、日本與海外歌迷購票朝聖。不過主辦單位卻在活動期間，被歌迷們在網上踢爆不斷出大包，像首日就出現動線太混亂、買較昂貴VIP門票者更晚進場、萬人演唱會僅提供11間流動廁所等，讓歌迷們氣得致電向消保會檢舉。

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不僅如此，還有不少歌迷發現活動現場外圍，出現不少「免費觀眾」非法偷錄、偷拍演唱會內容，紛紛向主辦方反應此事。主辦方則在活動第二天，臨時在「免費觀眾」聚集處施工圍架起鷹架黑幕，未料卻發生2次倒塌事故，事後主辦方在社群公告聲稱「無觀眾受傷」，但說詞立即被台日2國歌迷炎上，並放出工作人員危險施工、黑幕倒塌後受傷倒地，與救護車到場的畫面打臉，斥責主辦方罔顧工作人員生命安全。

對於主辦方造成的一連串出包，甚至發生嚴重工安事故，讓許多特地飛來台灣參加演唱會的日本歌迷直言，主辦方選擇在台灣首都舉辦這類大型活動，但在申請場地、處理緊急突發事件等能力，都糟糕到令人難以置信的程度。另外，也有台日歌迷質疑「BanG Dream!」母公司武士道不重視台灣市場，僅將台灣當成旗下樂團因政治因素無法去中國開唱時的備選地，才會活動全面交給能力堪憂的主辦方。

民進黨籍台北市議員顏若芳則在昨日下午發文表示，北市府接獲相關通報後，立即派人趕往現場了解，發現現場臨時建築物雖於今年4月8日取得建築許可搭設，但疑尚未申報竣工就先行使用，已違反建築法第25條，她已要求市府務必依法裁罰，同時一併徹查是否涉及職業安全衛生設施之缺失？以及針對民眾反映規劃不善之處，適度協處消費糾紛，並重新檢討大型群聚活動申請的審核標準，確保類似意外不再發生。

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