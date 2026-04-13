BanG Dream台北演唱會狂出包 主辦稱無人受傷被台日歌迷打臉
為期2日的「BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI」，主辦方被爆出發生一連串出包事件。（圖擷取自@bang_dream_info 社群平台「X」）
〔即時新聞／綜合報導〕日本樂團大型演唱會「BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI」，首度在台北大佳河濱公園舉行。然而活動第一天就傳出動，現場線混亂、疑似超賣等爭議；第二天甚至傳出現場鷹架又被強風吹翻，事後主辦方聲稱無人受傷，卻被大量台日歌迷PO出事發照打臉，證實有工作人員受傷送醫，目前相關事件仍在持續炎上中。
北市議員顏若芳昨（12）日表示，已在第一間了解演唱會事故情況，並要求市府務必依法裁罰。（圖擷取自@bang_dream_info 社群平台「X」、@oopart._ Threads、資料照，本報合成）
日本跨媒體女性樂團「BanG Dream!」集結「MyGO!!!!!」、「Ave Mujica」、「Poppin'Party」與「Roselia」4大樂團，於本月11、12日來台舉辦大型演唱會，吸引台灣、日本與海外歌迷購票朝聖。不過主辦單位卻在活動期間，被歌迷們在網上踢爆不斷出大包，像首日就出現動線太混亂、買較昂貴VIP門票者更晚進場、萬人演唱會僅提供11間流動廁所等，讓歌迷們氣得致電向消保會檢舉。
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不僅如此，還有不少歌迷發現活動現場外圍，出現不少「免費觀眾」非法偷錄、偷拍演唱會內容，紛紛向主辦方反應此事。主辦方則在活動第二天，臨時在「免費觀眾」聚集處施工圍架起鷹架黑幕，未料卻發生2次倒塌事故，事後主辦方在社群公告聲稱「無觀眾受傷」，但說詞立即被台日2國歌迷炎上，並放出工作人員危險施工、黑幕倒塌後受傷倒地，與救護車到場的畫面打臉，斥責主辦方罔顧工作人員生命安全。
對於主辦方造成的一連串出包，甚至發生嚴重工安事故，讓許多特地飛來台灣參加演唱會的日本歌迷直言，主辦方選擇在台灣首都舉辦這類大型活動，但在申請場地、處理緊急突發事件等能力，都糟糕到令人難以置信的程度。另外，也有台日歌迷質疑「BanG Dream!」母公司武士道不重視台灣市場，僅將台灣當成旗下樂團因政治因素無法去中國開唱時的備選地，才會活動全面交給能力堪憂的主辦方。
民進黨籍台北市議員顏若芳則在昨日下午發文表示，北市府接獲相關通報後，立即派人趕往現場了解，發現現場臨時建築物雖於今年4月8日取得建築許可搭設，但疑尚未申報竣工就先行使用，已違反建築法第25條，她已要求市府務必依法裁罰，同時一併徹查是否涉及職業安全衛生設施之缺失？以及針對民眾反映規劃不善之處，適度協處消費糾紛，並重新檢討大型群聚活動申請的審核標準，確保類似意外不再發生。
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邦邦廚狂喜 《BanG Dream!》台北演唱會4月降臨大佳河濱公園
出事啦 黑幕倒囉 pic.twitter.com/eCfanLWuLB— ろくろ （@ztgs040110） April 12, 2026
台湾のバンドリライブ、運営がヤバすぎて大炎上してるの草も生えない。— あんせいきこうりん@ （@kyu0817a） April 11, 2026
・VIPチケなのに「木」で視界を遮られて見えない （しかもVIP広すぎるwww）
・1万人規模なのにトイレ11個（一部壊れたｗ）しかなくて地獄長蛇の列
・チケ無し無銭勢の方がライブ見えてる （じゃチケ販売の意味は？）… https://t.co/gvyZqz6AwR pic.twitter.com/KwSjBY1a2J
先ほど、コンサートのステージ囲いが崩落し、スタッフが負傷するという事故が発生しました— 小可醬 （@Xiao_Ke_Chan_） April 12, 2026
私は、長い時間並ぶこと自体は仕方ないと思っています
しかし、主催者が自社スタッフの作業安全に対して一切配慮していないことに、強い憤りを感じます… pic.twitter.com/VxDaI571pd
「BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI」— バンドリ！ BanG Dream! 公式 （@bang_dream_info） April 11, 2026
DAY1 : MyGO!!!!!×Ave Mujica
ご来場ありがとうございました????
明日はDAY2：Poppin'Party×Roselia 開催????
お楽しみに✨
感謝今天的到場與支持????
明天也別錯過喔✨https://t.co/cPfFs7Q7H1#BanGDreamLIVE_TAIPEI#バンドリ #MyGO #AveMujica pic.twitter.com/892S0DwPkK
????BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI— バンドリ！ BanG Dream! 公式 （@bang_dream_info） April 12, 2026
DAY2 : Poppin'Party×Roselia????
ご来場ありがとうございました????
感謝各位蒞臨現場！
5/3（日） #ポピパRoselia合同ライブ
有明アリーナ公演もお楽しみに✨
➤https://t.co/QLU6gpNUi5#BanGDreamLIVE_TAIPEI#バンドリ #ポピパ #Roselia pic.twitter.com/XrfBLxcSKK
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