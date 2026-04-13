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娛樂 最新消息

印度移工開放延燒！男星擁「印度皇族」背景喊話「我驕傲」慘遭炎上

〔記者蕭方綺／台北報導〕勞動部長洪申翰日前透露，首批印度移工最快將於今年底引進，此舉再度挑起社會熱議與部分民眾反彈，台印混血男星羅平近日因印度移工議題捲入網路論戰，因他在社群平台發聲，質疑部分言論帶有種族歧視意味，卻意外引來大批網友反彈。

羅平有印度血統。（資料照，記者胡舜翔攝）羅平有印度血統。（資料照，記者胡舜翔攝）

羅平10日在Threads發文表示：「今天的threads是有印度之亂嗎？到底有什麼好種族歧視的，我就一半印度人一半台灣人，我驕傲！」對於網路上充斥對印度人的負面評論感到不滿。不過貼文曝光後迅速遭炎上，不少網友留言反嗆，質疑他立場過於理想化，甚至直言：「你願意替印度移工背書嗎？」、「享受台灣資源還站在高點說教」，批評聲浪不斷。

儘管如此，也有部分網友出面緩頰，認為羅平對自身血統感到驕傲無可厚非，並指出其他國家如日本、新加坡早已引進印度移工，台灣社會反應相對激烈，呼籲外界理性看待，不需過度放大對立。

現年43歲的羅平，出身選秀節目超級偶像，以第5名成績入行，後因演出女兵日記打開知名度。他父親為印度人、母親為台灣人，擁有印度皇族遠親背景，被封為「印度王子」。出道以來參與《小資女孩向前衝》、《台灣X檔案》等戲劇，2019年與德國籍女友結婚，育有一女，目前定居台灣。

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